新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

▲有關邵姓新兵打靶事故，台中地檢署認軍方無疏失。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日，發生18歲邵姓新兵於成功嶺靶場打靶事故，致使左臉等處嚴重受創，台中地檢署根據槍枝結構完整、血跡分佈、現場錄影畫面等跡證，排除事發起因是槍枝膛炸，而邵男曾有完成射擊後未關閉保險的紀錄，無法排除可能是操作槍枝不當導致，認為軍方作業沒有疏失，並於今天（6日）將全案偵查終結。

邵姓士兵去年5月間入伍，隸屬十軍團機步234旅，同年9月22日下午4時許發生打靶事故，造成左臉嚴重複雜傷口，被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才搶回一命，台中地檢署今天說，邵男經治療目前生命跡象穩定。

台中地檢署指出，本案在去年9月23日接獲台中憲兵隊報請指揮，由軍法專組檢察官柯學航指揮偵辦，並於同日查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備等相關證物，送請鑑定機關進行鑑識比對。

檢察官勘驗當日靶場射擊過程影像，發現現場有安全軍官在射手後方警戒待命，邵男在立射階段即將完成全部射擊，但槍內還留存最後1發子彈時，就先行收槍，並於持槍姿勢中突然擊發最後1發子彈，隨即後仰倒地，全程無外力介入。

T91步槍部分，經陸軍第三地區支援指揮部台中甲型聯保廠與刑事局鑑定，均認槍枝外觀完整，槍管、保險及相關機械結構正常，並無膛炸情事；就槍枝留存 DNA 採驗鑑定結果，僅檢出與邵男的DNA，未發現他人DNA。

經檢視邵男所戴戰術頭盔，左前方帽緣處有一處由下往上的撞擊破損，周圍並有血跡分布，研判是遭彈頭由下往上撞擊帽緣所致；另根據彈道重建結果，也顯示彈道是由邵男上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左臉槍創。

中檢也查出邵男先前射擊訓練中，曾有完成射擊後未即時關閉槍枝保險的習慣，不能排除事故是因邵男自行操作槍枝不慎所致。

中檢說，針對軍方射擊訓練前置作業調查，查出部隊在射擊訓練之前，已依規定完成營級及旅級督導官、 靶場指揮官、安全軍官、彈藥軍官、清槍線軍官、警戒編組、救護組及機保人員等編組與作業流程，並律定相關期程與靶位配置，難認前置作業有何違失。

中檢表示，本案槍擊事故查無應負刑事責任之人，調查結果將函送國防部及所屬軍團指揮部，由前開機關本於權責審慎認 定，並精進相關安全防範措施。