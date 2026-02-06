補習班老闆被控猥褻性騷女學生3次　被害人證詞描述不一判無罪

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一家補習班負責人遭控3次對未成年女學生強制猥褻與性騷擾，案件引發關注，經檢方起訴；屏東地方法院審理後認為，雖被告與被害人間具師生關係，惟被害人前後證述內容多有歧異，發生時間、行為細節及強制力描述不一，且相關證人證述與客觀證據無法相互印證，補強證據不足，尚存合理懷疑，未達刑事有罪認定標準，判決被告無罪，可上訴。

判決書指出，本案起於2024年間，一名補習班女學生指控，補習班負責人兼任數學老師，於補習班多次以修理櫃子、詢問課業為由，將她帶入辦公室，違背其意願對其搔癢、觸碰，並有將其拉坐至大腿上的行為，另一次則在詢問數學問題時，短暫觸碰其手部與頭部，涉犯成年人對少年強制猥褻及性騷擾等罪嫌。

檢方起訴指出，被告行為已違反《兒童及少年福利與權益保障法》及刑法、性騷擾防治法等規定。然而被告於審理中否認犯行，辯稱未曾對學生有任何不當肢體接觸。

法院判決指指出，刑事案件須依證據認定事實，不能證明被告犯罪者，應諭知無罪。本案中，被害人於社工訪視、警詢、偵查及法院審理時的多次證述，在案發時間、行為次數、被告是否使用強制力，以及是否有環抱、撫摸頭部等重要細節上，均出現明顯差異，且部分說法與補習班點名表、通訊軟體對話紀錄等客觀資料不符，難以一致認定。

此外，法院指出，其他證人如家屬、友人、同學及社工，多為轉述被害人說法，對於具體行為內容、次數與發生時間，記憶模糊或說法不一，屬累積性證據，未能與被害人證述形成有效補強。至於被害人事後出現情緒不穩、失眠等身心狀況，法院認為，從證據顯示，其在案發前即面臨學業、家庭等多重壓力，難以排除其他因素影響，尚不足以證明與本案行為具直接因果關係。

判決並指出，即便性侵害及性騷擾案件多發生於隱密處所，被害人證述極為重要，但仍須審慎檢視其一致性與可信性。本案整體證據無法排除合理懷疑，未達一般人可形成有罪確信之程度。綜合全案證據，認定檢方舉證不足，被告涉犯強制猥褻及性騷擾罪嫌均不成立，依法判決無罪，全案仍可依法上訴。