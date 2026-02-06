　
社會 社會焦點 保障人權

兒離家7年杳無音信！父聲請死亡宣告遭駁…抗告逆轉准公示催告

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子自2018年6月離家後失蹤至今已逾7年，期間毫無音訊，也無任何就醫或出入境紀錄，其父不斷奔走聲請死亡宣告。屏東地方法院曾以仍有生存可能為由駁回聲請，經提起抗告後，合議庭認定已符合法定失蹤要件，撤銷原裁定，准予對失蹤人進行死亡宣告的公示催告，以終結長期懸而未決的法律關係。

陳男的父親指出，其子於20186月16日自行離家後，家屬調閱監視器畫面發現，曾於翌日凌晨牽著電動滑板車，最後身影出現在高雄市溪洲大橋附近，自此便音訊全無。家屬多年來透過警方、親友及各種管道積極尋人，始終未能掌握任何行蹤。

陳父向法院表示，失蹤至今已超過7年，符合民法規定得聲請死亡宣告的要件，但原審法院認為，失蹤人僅是未與特定人保持聯繫，且依年齡推算仍有高度生存可能，因此駁回聲請。對此，抗告人不服提起抗告，強調其子並非單純失聯，而是已陷於生死不明狀態。

法院審理期間，調閱多項資料查證，包括戶籍謄本、警方失蹤人口登記資料、入出境紀錄、健保就醫紀錄、勞保投保與財產資料等，結果顯示失蹤人自107年6月後，未曾出境、就醫，也未有任何社會活動紀錄，亦未與親友聯繫，顯示行蹤完全中斷。

原審認為失蹤人因妨害性自主案件經三審定讞，發監執行不到而經臺灣臺南地方檢察署於2018年8月9日發布通緝至今，堪認失蹤人有脫免刑事制裁而刻意逃匿，且依失蹤人年齡，目前仍生存之可能性極高，而駁回陳父聲請。

合議庭指出，刑事通緝與死亡宣告制度屬不同法律層次，死亡宣告的目的，在於終結失蹤人法律關係長期處於不確定狀態，以維護家屬及社會公益。即使日後失蹤人現身，仍可依法撤銷死亡宣告，並回復其權利義務，並非免除其法律責任。

法院指出，所謂「失蹤」，並非必須證明死亡，而是指行蹤不明、陷於生死不分狀態，且已逾法定期間。本案中，失蹤人離家後長達7年毫無任何生活軌跡，已符合法律所定要件。

綜合相關事證，合議庭認定原審未能完整審酌證據，裁定確有不當，遂撤銷原裁定，並准予對失蹤人進行死亡宣告的公示催告。法院也公告，失蹤人須於公告翌日起6個月內向法院陳報其生存，否則將依法宣告死亡；任何知悉其生死下落者，亦應於期限內向法院陳報。

失蹤死亡宣告法律屏東法院

