新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

▲竹北市長鄭朝方（左）、國民黨立委徐欣瑩（中）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

國民黨新竹縣長初選戰況愈演愈烈，根據《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新民調顯示，新竹縣副縣長陳見賢以50.3%支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1%，藍委徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。

國民黨中央日前拍板新竹縣將依照《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》採取民調佔70%、黨員投票佔30%的「七三制」進行初選，不過徐欣瑩為此不滿，甚至表示，若「執意與民意對作將義無反顧不再受限於黨的束縛」，被外界視為可能會有脫黨參選的可能。

根據民調顯示，陳見賢以50.2%支持度輾壓民進黨籍竹北市長鄭朝方31.1%，徐欣瑩則僅以43.8%支持度險勝鄭朝方35.9%；另外在黨內互比部分，陳見賢同樣以以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，這也是陳見賢首次在全民調中逆轉勝。

若從政黨傾向交叉分析部分，在陳見賢與徐欣瑩黨內互比情境下，徐欣瑩在民眾黨選民支持度以44.8%勝過陳見賢的38.8%，不過陳見賢在泛藍選民支持度（47.5%）及中間選民支持度（28.0%）皆勝過徐欣瑩（35.5%、17.6%）。

當陳見賢對上民進黨鄭朝方情境下，陳見賢獲得泛藍選民的74.3%的高支持度（鄭朝方13.3%），相較徐欣瑩的59.1%（鄭朝方21.9%）更具藍營歸隊效應。至於民眾黨支持者在陳見賢（33.3%）對上鄭朝方（52.2%）時，明顯傾向後者，當徐欣瑩（47.8%）對上鄭朝方（47.5%）則難分軒輊；中間選民在政黨對比題型中，無論國民黨推派陳見賢（23.0%）或徐欣瑩（19.3%），皆更傾向鄭朝方（33.7%、36.7%）。

不同年齡層交叉分析部分，在陳見賢與徐欣瑩黨內互比情境下，徐欣瑩除了在20-29歲（47.3%）的年輕世代勝過陳見賢（24.9%）外，陳見賢在30-39歲（38.2%）、40-49歲（53.4%）、50-59歲（42.1%）、60-69歲（44.3%）及70歲以上（43.5%）等中壯老3世代支持度皆大幅勝過徐欣瑩（34.7%、27.7%、33.9%、34.7%、23.0%）。

在陳見賢對上鄭朝方的情境下，鄭朝方同樣在20-29歲（46.9%）、30-39歲（41.9%）等較年輕族群的支持度勝過陳見賢（38.2%、39.5%），然在40-49歲（34.3%）、50-59歲（26.3%）、60-69歲（17.8%）及70歲以上（14.1%）等中老年族群不敵陳見賢（54.2%、52.8%、60.7%、58.4%）；徐欣瑩對上鄭朝方情境下，除在20-29歲（48.0%）、50-59歲（45.3%）、60-69歲（54.0%）及70歲以上（43.8%）勝過鄭朝方（37.5%、33.3%、26.5%、18.8%），30-39歲（39.1%）及40-49歲（36.9%）等青壯年族群的支持度則不敵鄭朝方（44.6%、46.1%）。

值得注意的是，在此份「2026新竹縣長初選民調」中，有近半數（48.3%）新竹縣選民認為陳見賢相較徐欣瑩更具有「政策延續的優勢」，且其中泛藍選民（57.8%）及中間選民（41.0%）皆輾壓性高過不同意者（10.3%、14.6%），顯見徐欣瑩採取「黨內互打」戰術或能鞏固特定族群，卻同時流失一向以「溫良恭儉讓」為人知的國民黨支持者及不傾向極端政治路線的中間選民，反而使陳見賢獲益於「藍營歸隊效應」。

該份民調針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）