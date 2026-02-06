高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

▲一名收藏家高價收購畫作沒想到卻褪色，求償失敗。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子花大錢收藏越南名家漆畫畫作，卻不到10年就出現褪色、白化狀況，許男指控，當初藝術公司強調畫作「數百年不會褪色」，沒想到才過7年就破功，憤而求償50萬元修補費，不過高雄地方法院審理後認為，業者並未保證「永不褪色」，判許男敗訴。

判決指出，許姓男子於2017年間，向某藝術公司高價購入3幅越南畫家作品，包括陳姓藝術家的《移動花園》，以及阮姓藝術家的《暗河》、《雲霧山谷》。原本看中其藝術價值與保存特性，未料收藏至2023年間，卻陸續發現兩幅作品出現褪色情形，另一幅更出現白化現象。

許男主張，當初購畫時，代理銷售的藝術公司對外宣稱作品採天然素材創作，並強調「數百年不會褪色」，如今短短7年就出問題，顯然與宣傳不符，要求業者負責修復，或賠償50萬元修補費用。

不過藝術公司在庭上否認曾保證「永不褪色」，並反控是許男保存方式不當，將畫作放在陽光曝曬處，才會導致顏色變化與白化，強調不應由公司埋單。

許男則提出公司網站內容與相關新聞報導作為證據，指出宣傳文字曾提到越南漆畫色彩可長久保存、「不因時間流逝而褪去」。但法官檢視後認為，相關說法屬於對漆畫傳統特性的概括描述，並非對個別售出作品做出「永不褪色」的品質保證。

法官認定，雙方買賣契約中並無明確保證條款，藝術公司也未作出終身不褪色承諾，難認有違約情形，因此駁回許男求償，判他敗訴，全案可上訴。