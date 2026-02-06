　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲一名收藏家高價收購畫作沒想到卻褪色，求償失敗。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子花大錢收藏越南名家漆畫畫作，卻不到10年就出現褪色、白化狀況，許男指控，當初藝術公司強調畫作「數百年不會褪色」，沒想到才過7年就破功，憤而求償50萬元修補費，不過高雄地方法院審理後認為，業者並未保證「永不褪色」，判許男敗訴。

判決指出，許姓男子於2017年間，向某藝術公司高價購入3幅越南畫家作品，包括陳姓藝術家的《移動花園》，以及阮姓藝術家的《暗河》、《雲霧山谷》。原本看中其藝術價值與保存特性，未料收藏至2023年間，卻陸續發現兩幅作品出現褪色情形，另一幅更出現白化現象。

許男主張，當初購畫時，代理銷售的藝術公司對外宣稱作品採天然素材創作，並強調「數百年不會褪色」，如今短短7年就出問題，顯然與宣傳不符，要求業者負責修復，或賠償50萬元修補費用。

不過藝術公司在庭上否認曾保證「永不褪色」，並反控是許男保存方式不當，將畫作放在陽光曝曬處，才會導致顏色變化與白化，強調不應由公司埋單。

許男則提出公司網站內容與相關新聞報導作為證據，指出宣傳文字曾提到越南漆畫色彩可長久保存、「不因時間流逝而褪去」。但法官檢視後認為，相關說法屬於對漆畫傳統特性的概括描述，並非對個別售出作品做出「永不褪色」的品質保證。

法官認定，雙方買賣契約中並無明確保證條款，藝術公司也未作出終身不褪色承諾，難認有違約情形，因此駁回許男求償，判他敗訴，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新兵打靶「左臉不見」　調查結果曝　
連夜拆光78塊「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億
「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　宣示WBC要雪恥
「WBC封面照放這3人」台灣應援大軍湧入！　海放其他國家
少女臀部寫「母豬」淫辱片轉傳　變態阿兵哥賠百萬
《豆腐媽媽》墜樓影片曝！「頭重擊水泥地」全場嚇傻
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

補習班老闆被控猥褻性騷女學生3次　被害人證詞描述不一判無罪

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

兒離家7年杳無音信！父聲請死亡宣告遭駁…抗告逆轉准公示催告

沒拉手煞車！貨車衝對向撞路邊攤　地瓜球嬤衰喊：來不及閃啊

高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車小姊弟送醫　副駕母脫困傷勢曝

靠老爸光環吸金1.3億！前台南副市長之子判7年10月　全拿去賭博

打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

補習班老闆被控猥褻性騷女學生3次　被害人證詞描述不一判無罪

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

兒離家7年杳無音信！父聲請死亡宣告遭駁…抗告逆轉准公示催告

沒拉手煞車！貨車衝對向撞路邊攤　地瓜球嬤衰喊：來不及閃啊

高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車小姊弟送醫　副駕母脫困傷勢曝

靠老爸光環吸金1.3億！前台南副市長之子判7年10月　全拿去賭博

打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

首位非科班出身！沙子宸勵志入選WBC　特殊配色戰靴報喜：日本見

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

《單身5》李省勳遭起底「爺爺是南韓前總統」　年薪破千萬背景超狂

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

即／79歲勤美創辦人何明憲　判刑3年2月將入獄

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

更多熱門

相關新聞

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

海委會海巡署南區機動隊一名李姓隊員因投資失利欠下巨債，竟淪為中共情治單位的「內鬼」，他以每3個月領6萬元「薪水」，甚至還領對岸發的「年終獎金」，將我國艦艇佈署、飛彈射擊區域等國安機密雙手奉上，高雄高分院今（6）日上午審結，依違反《國安法》重判有期徒刑7年8月。

光復青年創業補助申請倒數　最高50萬別錯過

光復青年創業補助申請倒數　最高50萬別錯過

光復青年創業行動啓動　提案徵件最高補助50萬

光復青年創業行動啓動　提案徵件最高補助50萬

國寶級收藏家張平沼分享秘辛

國寶級收藏家張平沼分享秘辛

不放棄的樂聲在門諾響起　善心家族捐50萬助徧鄉

不放棄的樂聲在門諾響起　善心家族捐50萬助徧鄉

關鍵字：

7年褪色百年不退收藏家50萬修復費

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面