哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／翻攝自YouTube／蘇巧慧）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布六大福利政見，國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴批判，蘇巧慧的福利政策實為「大撒幣」，無視新北市財政現況，試圖用「空頭支票」騙取選票。但蕭敬嚴列舉的六大政策卻有兩項搞錯，其中一項更是新北市長侯友宜選總統時提出的政見，綠營批評，蕭敬嚴不知道從哪裡撿到的假蘇巧慧政見，竟然還煞有其事算出預算來。

蕭敬嚴質疑，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用「空頭支票」騙取選票。

蕭敬嚴指出，「蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者健保費」，一年所需預算就高達約74億3,400萬元。「至於0至6歲每月加碼2,000元育兒補貼」，依新北市幼童約20萬人估計，這項政見一年將支出48億元。

民進黨新北人士指出，蘇巧慧提出的六大福利政見是「幫長輩換假牙、提高敬老卡」，不是補助長輩健保費，是「補助孩童醫療負擔」，不是育兒津貼加2000。蕭敬嚴不知道從哪裡撿到的假蘇巧慧政見，竟然還煞有其事算出預算來，補助老人健保費是侯友宜選總統時的政見，蕭前發言人顯然混淆。

該人士指出，蘇巧慧推出的六大福利政見，都是比對了中央及地方的措施，衡量市府財力前提下才負責任地提出來。加總起來，每年平均大概增加80億。

綠營人士強調，這樣的金額，能讓父母不用擔心小孩醫藥費，長輩不用擔心沒錢換假牙，孩童健康、長輩更有活力，非常值得。如果國民黨反對，也請他們具體講出反對哪一項，讓選民來做抉擇。看看是要選擇做得到的蘇巧慧，還是選擇做不到的國民黨。