社會 社會焦點 保障人權

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

記者黃哲民／台北報導

被控涉犯性侵案的網紅孫生，今（6日）到台北地院出庭，受訪撂出動漫《咒術迴戰》的哏，放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」他仍舊否認性侵，自稱「不可能給她『強ㄟ』啦！我不需要，也不會」，他認為該調解就會調解，但絕對不容忍不懷好意要來「衝康」的人，他喊話「拭目以待！Coming soon啦!」

▲▼網紅孫生被控涉嫌性侵，6日再度到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，套用動漫《咒術迴戰》放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅孫生被控涉嫌性侵，6日再度到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，自稱不需要用「強ㄟ啦！」（圖／記者黃哲民攝）

孫生曾改名孫羿泩，現將藝名變成本名，他原是網路團體「反骨男孩」成員，因連續傳出涉及性自主案件，去年（2025年）2月已被「反骨男孩」宣布解約退團。

▲▼網紅孫生被控涉嫌性侵，6日再度到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，套用動漫《咒術迴戰》放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅孫生6日到台北地院出庭後受訪，肢體動作與表情很多，律師在旁都笑了。（圖／記者黃哲民攝）

北院前次於去年12月30日開庭審理本案，孫生否認性侵與偷拍，受訪撂話「撒謊的會下地獄」，自認是「被跳的（意指仙人跳）」，更指被害人「實在太誇張、當庭扯謊」，重申「撒謊會有報應」，開庭時會讓一切靠證據說話。

今再度開庭後，孫生受訪依舊比手畫腳、肢體動作跟表情很多，他說老話一句，有就有、沒有就沒有，有的事要反省、改錯，「但莫須有的事情要這樣亂弄，我覺得不要欺人太甚，人類都有眼睛啦！」

他表示未來當庭對質，若對方撒謊「我會很生氣」，並放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」禪院家是動漫《咒術迴戰》中，咒術界3大家族之一，因家主長期羞辱、歧視家族1對雙胞胎姊妹，逼死妹妹後，姊姊憤怒將禪院家滅門除名。

▲▼網紅孫生被控涉嫌性侵，6日再度到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，套用動漫《咒術迴戰》放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅孫生6日到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，套用動漫《咒術迴戰》，放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」（圖／記者黃哲民攝）

孫生說該調解就會調解，但絕對不容忍不懷好意要來「衝康（台語，意指暗算）」的人，「大家心照不宣」，他自稱「不可能給她『強ㄟ』啦！我是不可能強迫別人的，我不需要，也不會」，他巴不得公開審理讓媒體旁聽，對於案件結果，他表示：「我們拭目以待！Coming soon啦！」

孫生被控2022年10月到2023年10月，利用剪頭髮、拍片或觀看練舞等藉口，涉分別強制猥褻、強制性交3名女子，此外，他2024年7月聚餐時，不僅席間頻開黃腔「喜歡多人運動」，還對1位女網友拍臀14下、調戲「屁股有肉哦，撞起來才爽」等語，被依性騷擾罪判刑5月、得易科罰金定讞。

▲▼網紅孫生被控涉嫌性侵，6日再度到台北地院出庭，受訪仍否認犯罪，套用動漫《咒術迴戰》放話撒謊的人「就像禪院家一樣，會被反噬啊！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅孫生受訪比讚，強調不是吊兒郎噹，而是肯定記者辛苦。（圖／記者黃哲民攝）

而性騷案被害人的1位閨蜜當天在場，被孫生帶去開房，事後PO文聲稱遭性侵但欠缺證據沒提告，孫生留言反駁，爆料當天2人合拍多段性影像，女方還看鏡頭互動，孫生並tag他人說「可以隨時跟我要影片」，也真的傳給1名女網紅看，閨蜜報案提告，成為檢方擴大偵辦，查出本案另3位被害人的源頭。

檢方指孫生陷溺性癮，強行玷辱多名女性，戕害未成年少女，事後一再諉稱被害人不曾反抗，將被害人性影像視作私有財物，恣意供他人觀覽，到案未反省己身犯行，卻連番糾纏被害人作偽證或拒絕配合調查，犯後態度惡劣，去年（2025年）9月起訴孫生涉犯強制猥褻、無故播送他人性影像、《個人資料保護法》與成年人故意對少年強制性交等罪嫌，建請法院從重量刑。

02/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

