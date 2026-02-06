高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

▲高雄市初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人跨派系打團體戰。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選登記起跑，這場黨內選戰也被視為「高雄市長初選延長賽」，繼首日湧言會高調集結17名參選人全面亮兵後，今（6）日跨政黨跨派系的「南方問政聯盟」也集結18名參選人登記，並喊出願為高雄當「做工的人」，派系較勁意味十足。

高雄市議會「南方問政聯盟」今（6）日由議長康裕成領軍，率領11位現任議員林富寶、黃文志、張勝富、邱俊憲、李喬如、簡煥宗、何權峰、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓，以及6位新人候選人蔡秉聰、尹立、黃偵琳、蘇致榮、黃敬雅及洪村銘前往黨部聯合登記，現場更找來無黨籍議員張博洋主持記者會。

聯盟強調，今日集結的18名現任議員與新人參選人不僅跨政黨、跨區域、跨世代，更是跨派系，這也是為了凸顯出對市政延續性與議會優質問政的重視，今日也特別邀請民進黨高雄市長參選人賴瑞隆陪同登記，象徵未來市府與議會之間的和諧運作。

▲議長康裕成領軍17位現任議員及新人參選人一同前往黨部登記。（圖／記者賴文萱攝）

康裕成強調，現場的「南方問政聯盟」成員雖無外在形式上的統一服裝，卻擁有更深層的理念連結。這是一個集結「跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域」的強韌戰隊，凝聚這股力量的並非顏色或派系的標籤，而是一顆願意共同為高雄打拚、炙熱的心。

康裕成表示，聯盟成員為了確保市政建設延續，並深化市民對城市的光榮感，一致將自己定位為為高雄「做工」的人，誓言以最謙卑務實、腳踏實地的態度，為市民打造更美好的未來。

南方問政聯盟指出，高雄展現了驚人的韌性與爆發力，從謝長廷前市長奠定的城市美學，葉菊蘭與陳其邁代理市長期間的承先啟後，到陳菊前市長紮實的基礎建設規劃，再到現任市長陳其邁成功的招商引資，高雄在眾人努力下逐漸開花結果，成功破繭而出，從重工業城市，華麗蜕變為擁有台積電、AI產業聚落的智慧港都，更成為吸引國際巨星接連造訪的演唱會之都。

聯盟強調，高雄正處於都市轉型的階段，在這種關鍵時刻，高雄市需要的是一群肯為高雄「做工的人」，面對日益複雜的捷運交通路線網、科技產業發展規劃及民生社福等政策推動，高雄的發展與轉型正在往前，不容停滯，更不容許對高雄惡意的抹黑與唱衰。

聯盟將秉持腳踏實地的服務精神，拒絕譁眾取寵的空話，以實際行動與市民朋友一起打造更宜居的環境，共同建立屬於高雄的城市自信與價值。

高雄正站在城市轉型的關鍵時刻，市政建設不能停歇。南方問政聯盟全體成員已做好準備，將以最堅定的決心與行動力，承擔起延續光榮，開創未來的重責大任，聯盟不只要做市政的監督者，更要當一群為高雄「做工的人」。