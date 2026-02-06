　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自認是過氣YouTuber！　聖結石曝「10大好處」：辛苦了，我明白

▲▼聖結石。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

▲聖結石。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣YouTube圈變化快速，聖結石（曾聖傑）紅極一時，但現在他比較低調，轉戰其他領域。聖結石近日則發文自稱「過氣前輩」並分享過氣的10個好處，以及5個需要面臨的挑戰。他最後也暖心表示，如果正在經歷低潮，「辛苦了，我明白」。

自稱過氣前輩，聖結石曝10好處、5挑戰

聖結石在Threads上發文表示，最近有一些YouTuber自謙過氣，讓他感到傷心，他失去的已經很多了，連這樣的名號也要被奪走嗎？所以他以「過氣前輩」的身分來分享10個好處，以及5個需要面臨的挑戰。

聖結石指出，若過氣了，好處就是減少無效社交、想利用自己的人變少了、不用焦慮流量、身體健康狀況變好、可以不用戴口罩且自由走在路上、有時間和心力接觸新事物、癮性物質需求下降、能分辨誰是真正的朋友和重要的人、人生擁有過的精彩經歷可以當作談資、可以做回一個人而非商品。

在 Threads 查看

至於要面對的挑戰，聖結石表示，包含必須面對社群上的嘲笑、習慣自己不受到過往重視、自己的粉絲後援會變成別人的粉絲後援會、不再是充滿影響力的人、心路歷程和孤獨感只有自己能懂。

聖結石暖心鼓勵經歷低潮的朋友

聖結石說，這是他個人的小心得，分享給未來可能成名卻又經歷潮起潮落的朋友們，他也想對正在經歷低潮的朋友們說，「辛苦了，我明白」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很謝謝你給我一個很棒的童年」、「建議回歸音樂之路」、「能寫出這篇真的很強大，推一個」、「可以把煩惱bang不見嗎」、「愛聖哥」。

02/04 全台詐欺最新數據

曾聖傑YouTuber聖結石

