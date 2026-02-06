美軍又開轟畫面曝光　炸運毒船2死

▲。（圖／翻攝自X／U.S. Southern Command）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府持續在太平洋東部海域執行「南方之矛行動」，南方司令部（US Southern Command）證實，美軍5日對一艘疑似毒品走私船發動致命打擊，造成船上2人喪生。

CNN報導，美國南方司令部司令杜諾文（Francis L. Donovan）下令聯合特遣部隊鎖定一艘由指定恐怖組織操作的船隻實施打擊，且無美軍人員在行動中受傷。根據南方司令部公開的12秒影片，這艘船隻遭鎖定打擊之後起火燃燒。

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

至今已有119人命喪南方之矛行動，川普政府宣稱這些打擊行動旨在遏制毒品走私。這次的最新轟炸是南方之矛行動在今年的第2次行動，今年1月首次攻擊造成2死1傷。

然而川普政府至今未公開提供足夠證據，證明死者確實為毒販集團成員或船上載有毒品。軍方官員在國會簡報中坦承，他們無法確認所有遭摧毀船隻上人員的身分。