李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

▲媒體人黃光芹砲轟，民眾黨護航首位中國籍立委李貞秀。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨新科立委李貞秀因具有中國籍身分，遭到輿論熱議，而李貞秀日前還在記者會中表示，中華民國國民也是中國人。對此，媒體人黃光芹砲轟，照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，難道也都是中國軍？她強調，民眾黨首開先例，讓李貞秀堂而皇之地進到立法院，卻指控他人歧視、搞文革，要小心別把信用卡刷爆了。

黃光芹表示，李貞秀依《國籍法》聲稱，曾前往中國放棄中國籍而不可得，民眾黨卻拿《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同的車票、搭不同的列車，也猶如活在不同的兩個平行時空。

面對民眾黨護航的邏輯，黃光芹不禁開酸，若李貞秀真的有前往中國申辦放棄國籍，那麼就是在真實世界奔波，而民眾黨全黨護一人，則是在秋海棠葉上跑馬。

黃光芹接著痛批，依《國籍法》李貞秀本有1年內舉證的空窗期，李卻為證明就職前即有申辦動作，而自行坦承無法放棄中國籍，如此一來，自行坐實有雙重國籍，理應依法遭到解職。

此外，黃光芹點出，李貞秀是在中國出生、長大，至今仍持有中國籍的中國人，在民眾黨高層俱在的記者會上還表示，中華民國國民也是中國人，民眾黨卻默不作聲，是否代表接受？但照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，難道也都是中國軍？

黃光芹進一步點出，某些歪樓詭辯的人說，賣台不一定持有中國籍，以及憑自由心證判定只要在台灣生活久了的中國籍人士，就可以當立委，則是視法律於無物，10年、20年、30年隨人說。

最後，黃光芹強調，統促黨、新黨、國民黨都不曾提名中國人當立委，民眾黨首開先例，讓李貞秀堂而皇之地進到立法院，民眾黨卻指控他人歧視、搞文革，要小心別把信用卡刷爆了。