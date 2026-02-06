　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

▲▼台北好政連線2026北市議員參選人初選聯合登記士林北投議員林延鳳、中山大同議員顏若芳、大安文山議員參選人劉品妡、中正萬華員參選人康家瑋、松山信義員參選人郭凡，在台灣歌王楊烈的陪同下赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲中山大同議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，雖第一天就到場登記參選，但當晚民進黨廉政會就開鍘，將陳怡君停權2年6個月，也代表陳怡君2026九合一選舉不能披綠袍。傳出陳怡君有脫黨參選可能，如此將對中山大同選區造成不小衝擊。中山大同區議員顏若芳今（6日）到黨部登記參選，她受訪時也坦言，只要是（提名）五席，一定有人落選，希望可以團結。

▲▼台北好政連線2026北市議員參選人初選聯合登記士林北投議員林延鳳、中山大同議員顏若芳、大安文山議員參選人劉品妡、中正萬華員參選人康家瑋、松山信義員參選人郭凡，在台灣歌王楊烈的陪同下赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

「台北好政連線」成員林延鳳、顏若芳、劉品妡、康家瑋、及郭凡等5人今天上午10點前往民進黨市黨部領表登記，正式投入民進黨台北市議員黨內初選，5人在金鐘歌王楊烈陪同下完成登記手續。

顏若芳說，相較於新人，她雖然沒有「第一次參選」的緊張，但卻有「曾被分票而落選」的傷痕。她曾在2018年，因為大家都覺得「顏若芳很穩」、「阿芳不差那一票」，結果高票落選，那種覺得自己對不起支持者的心情，是她這輩子最深的痛，這幾年她拚了命的服務，累積5000多個案件、推動了許多的市政革新，法律諮詢也超過千件，就是想證明顏若芳沒有辜負大家的栽培。

顏若芳說，她絕對是民進黨最堅定的戰將，但現在，也是最危險的候選人，政治不該是「誰比較緊張」就支持誰，而是「誰最能讓大家放心」，就支持誰，所以，千萬不要讓「穩當選」變成「穩落選」的魔咒一再發生。

現場媒體追問，若陳怡君脫黨參選，是否會帶來變數？顏若芳表示，在中山大同以往都是提名四席，也有提過五席，或是四加一個泛綠的政黨。

顏若芳坦言，以過往經驗來說，只要是（提名）五席，一定會有人落選，希望可以團結，而選民也能支持民進黨提名的候選人，現在民進黨台北市議會只有18席，希望能像2014年全壘打，為選民發出更多聲音、爭取更大的福利。

▲▼台北好政連線2026北市議員參選人初選聯合登記士林北投議員林延鳳、中山大同議員顏若芳、大安文山議員參選人劉品妡、中正萬華員參選人康家瑋、松山信義員參選人郭凡，在台灣歌王楊烈的陪同下赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

02/04 全台詐欺最新數據

2026台北市議員民進黨初選顏若芳陳怡君中山大同2026大選

