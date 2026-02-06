娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

▲馬偕醫院上演搶102歲人瑞的戲碼，新聘的外籍看護（紅圈）懷孕也被推擠。（圖，下同／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

台北市一名身價8億、102歲的王姓人瑞，1月間與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，王姓人瑞的子女們質疑賴女另有所圖。對此，律師陳宇安表示，真相目前未知，也許阿公在看護多年陪伴下感受到關愛，並對子女感到心寒，所以才會做出此決定，關鍵在阿公登記時的精神狀態，以及2名證婚人是否清楚。

關鍵在阿公登記時的「精神狀態」

律師陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」發文，若子女平時少有關心，把照護責任全交由看護，長時間相處下，看護可能成為阿公生活中最重要的依靠，「讓他覺得有被關心被關愛，同時又對子女感到心寒的狀態下，所以願意跟看護結婚把財產留給看護」。多年前藝人陳松勇過世時，遺囑中就出現「大部分財產留給看護」的情況。

對於外界質疑「戶政機關怎麼會讓阿公辦結婚」，陳宇安透露，戶政人員說阿公當下「看起來應答正常」，因此才依規定受理登記。陳宇安直言「戶政事務所就是按程序辦手續而已，第一次聽到到結婚還要戶政事務所同意的，兩個意識清楚的成年人要結婚還要子女同意喔？」

另一疑點在證婚人

不過，陳宇安點出另一個問題點，2名證婚人應該是看護的朋友，「證人簽名的當下有沒有清楚兩人是否有結婚的真意的問題。」目前案件真相還不清楚，她認為，在資訊不足時就把看護直接貼上「粉紅收屍隊」標籤並不公平，「不過確實不能軟禁起來不給子女看」。

若子女想提告，陳宇安表示，要先證明阿公在結婚登記時「神志不清」，例如是否有失智診斷、醫療紀錄等；或主張見證人資格與見證過程有問題，並可傳喚經手戶政人員釐清。但她也坦言，戶政人員以及醫護人員都已表示，阿公當時對答正常，想從這點突破恐怕不容易，「阿公102歲，他也有自由意識決定要跟誰結婚不是嗎？」

．本文經「律師陳宇安」授權轉載。

