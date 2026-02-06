降壓藥切半吃險死！血壓「斷崖式」下跌　醫揭致命關鍵

▲福建一名男子降壓藥切半吃差點送命！專家警告：藥名若帶「這幾字」絕對不可剝半。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸福建近日發生一起因用藥習慣錯誤導致的驚險案例。一名男子為了減少用藥劑量，擅自將降壓藥片掰開服用，不料在短短30分鐘內血壓急劇下降至無法測出的程度，並隨即癱倒昏迷。所幸經緊急送醫搶救，才成功脫離生命危險。

綜合陸媒報導，福建省級機關醫院服用的降壓控釋片屬於特殊設計劑型。這類藥片的核心功能在於透過控釋結構，讓藥物成分在24小時內勻速釋放，以達到精準控制血壓的效果。

專家分析，一旦患者將藥片掰開或嚼碎，原本精密的控釋結構就會遭到破壞，導致原本應在一天內緩慢釋放的藥量，在短時間內全數湧入血液，造成血壓發生「斷崖式」下降。

專家進一步警示，此類案例並非個案，民眾在用藥前務必仔細辨識藥品名稱。只要藥名中包含「緩釋」、「控釋」或「腸溶」等字樣，均屬於特殊劑型，必須整片吞服。

這些藥物若經過掰開、嚼碎或研磨處理，不僅會失去預期的療效，更可能因為藥物濃度瞬間過高，引發頭暈、心慌、呼吸困難等嚴重的藥物不良反應，特別是降壓與降糖類藥物，對劑量的精準度要求極高。

在兒童用藥安全方面，專家也提出了嚴正提醒。由於兒童身體機能尚未發育完全，家長絕對不能將成人的藥品隨意掰開供孩子食用。

正確的做法是選擇兒童專用的滴劑或混懸液等劑型，避免因藥物劑量失控而引發中毒或其他生命危險。專家強調，成人的「減半服用」邏輯並不適用於特殊劑型的藥物。