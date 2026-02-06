靠老爸光環吸金1.3億！前台南副市長之子判7年10月　全拿去賭博

▲顏大鈞被控利用前副市長之子身分包裝投資話術，涉及多起詐欺取財案件，台南地院判處應執行有期徒刑7年10月。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，打著「政二代」名號，利用父親過往政商人脈光環向外招攬投資，涉嫌向6名被害人吸金逾新台幣1億3千萬元，台南地院審結顏大鈞詐欺取財案，依6個詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑7年10月，並就未扣案的不法所得合計新台幣6050萬元宣告沒收，可上訴。

判決資料指出，顏大鈞明知自己並無資力，也未實際參與任何投資項目，自2021年間起，基於詐欺取財犯意，利用其父親曾任台南市副市長、政商關係良好之身分背景，對外包裝各類投資機會以博取信任。

顏大鈞分別向多名被害人佯稱，可投資當舖放款、中古汽車買賣、市地重劃、公共工程、科技執法工程，甚至對其中一人誆稱「賴清德是他乾爹」，可參與學甲區自辦市地重劃等案，保證穩賺利息分潤，致被害人陷於錯誤而陸續交付鉅款。

法院認定，6名被害人合計交付金額高達新台幣1億1998萬8950元，但顏大鈞實際並未投入任何投資，反將款項用於支付前期分潤（以後金補前金）、賭博及個人花費等用途，直至2025年4月起失聯，搬離住處並嘗試出境，遭被害人報警後始查悉案情。

台南地院合議庭審酌，顏大鈞犯意各別、行為互殊、被害人不同，應分論併罰；其中部分被害人雖已達成和解並履行，但對於受害金額較高且未和解者，犯後未彌補損害，且將詐得款項投入賭博致資金斷裂，行徑惡性非輕。

法院並指出，雖顏大鈞於偵審中坦承犯行，並與部分被害人和解，但被害人於審理時仍表達強烈量刑意見，有被告指控：「被告拿錢去買高奢侈品，希望被告關久一點；泣訴家庭快破碎，只想拿錢回來；請求依法判決、處理；激動稱已無法正常生活，全家都想自殺，要被告進去關」，被告行為已嚴重破壞家庭與生活，難認有從輕量刑空間，辯護人請求宣告6月以下徒刑並給予緩刑，並無理由。

在沒收部分，法院依刑法規定，考量犯罪所得金流複雜、帳目不清，採自由證明方式估算，對未和解的3名被害人，分別宣告沒收新台幣1200萬元、3000萬元及1850萬元，並於無法沒收時追徵其價額，以剝奪不法利得、杜絕犯罪誘因。

