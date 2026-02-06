　
生活

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

▲▼高雄超人力霸王。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄火車站有初代超人力霸王氣膜。（圖／高雄市觀光局提供）

圖、文／高雄市政府觀光局提供

「2026高雄冬日遊樂園」將於7日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕！高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。開幕活動特別規劃超人力霸王角色同時於海域與陸域登場，更邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等守護城市的英雄與陳其邁市長一同揭開序幕。

▲▼高雄超人力霸王。（圖／高雄市觀光局提供）

▲昭和六兄弟經典作品將在碼頭區與大小朋友見面。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市長陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園打造2座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；而在碼頭樂園更有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，就是要讓超人粉絲和遊客一飽眼福。

此外，開幕活動的「海陸雙域超人」特別企劃，除有2座高達15米、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。

▲旅運中心有初代、迪卡、哥摩拉可愛公仔，適合小朋友拍照。（圖／高雄市觀光局提供）

▲旅運中心有初代、迪卡、哥摩拉可愛公仔，適合小朋友拍照。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，「2026高雄冬日遊樂園」為營造「超人慶典」豐富的觀賞經驗與沈浸式體驗，除於水域、陸域都有多組超人力霸王主題裝置與展示作品，同時也規劃「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等表演；透過宛如電影首映會的真人現場表演帶起活動高潮，結合聲光科技與港灣天際線，將港區倉庫、碼頭與海面化為大型展演舞台。

活動期間還有超人主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動遊戲與表演活動；而高雄各大商圈百貨與飯店旅宿業者亦同步推出餐飲與住房優惠，公私部門攜手合作，積極串聯港區觀光經濟，打造高雄成為寒假最強親子旅遊目的地。

▲初代超人力霸王現身於美濃花海。（圖／高雄市觀光局提供）

▲初代超人力霸王現身於美濃花海。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局補充，南部冬季氣候穩定、最適合親子出遊。今年「2026高雄冬日遊樂園」22項遊樂設施不僅將再次「全面免費」對外開放；更新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，以及積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，同時也貼心設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求。

▲高雄冬日遊樂園亮點公開。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄冬日遊樂園亮點公開。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，請民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或利用輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站及旅運中心站下車，步行5至15分鐘即可抵達會場。

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日舉行，誠摯邀請市民遊客一同度過美好的冬日幸福時光；更多活動內容及交通資訊，歡迎請至「高雄冬日遊樂園」活動網頁 及觀光局、交通局官網、臉書及IG查詢。

高雄市政府觀光局廣告

02/04 全台詐欺最新數據

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

摩斯雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口

摩斯雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口

Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士

Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

關鍵字：

高雄高雄旅遊走春冬日遊樂園超人力霸王親子免費觀光局陳其邁超人

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

