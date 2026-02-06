　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

▲▼ 。（圖／資料照）

▲邵姓新兵去年在成功嶺打靶發生事故，造成左臉嚴重受創。（圖／資料照）

記者白珈陽、翁伊森／台中嘉義連線報導

陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日於成功嶺打靶時，18歲邵姓新兵發生意外，造成邵男左臉等處嚴重受創。事隔4月，台中地檢署今天（6日）說明邵男病況，目前生命跡象穩定；另外，當時邵男受傷的驚悚畫面在多個不同網路平台瘋傳，中檢主動簡報分案調查，查出照片主要是由12人散布，包括2名軍人、1名警察及臉書社團版主，全案今日偵結，依違反個資法起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，陸軍十軍團機械化步兵第234旅於去年9月22日下午4時44分許，在台中市烏日區成功嶺基地靶場進行T91步槍射擊訓練期間，發生邵姓士兵打靶意外，致其左側顏面等處嚴重受創，經送烏日林新醫院後轉往三軍總醫院治療，目前生命跡象穩定。

邵居住地地鄉公所表示，「鄉公所持續關心此案，據了解目前該員仍在三總住院治療，並接受多次手術，但並不了解他詳細恢復情況」。

中檢說，另於社群網站平台發現疑似軍職人員受傷照片遭散布，並引發媒體廣泛報導與社會關注，即於同年月25日主動剪報分案，由檢察官柯學航指揮台中市刑大、台中憲兵隊成立專案小組調查。

經逐一調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等社群平台散布來源，並比對相關IP位址及申設資料，檢方於去年11月6日，在台北、新北、桃園、台中、彰化、高雄、屏東等20處發動搜索，通知12名被告到案說明。

檢察官訊後認桃園陸軍的張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大的楊姓警員，及臉書社團黃姓女版主，以及8名民眾共12人，涉犯違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌，今天偵結起訴，其中黃姓女版主求刑1年，張姓軍官求刑10月，周姓民眾求刑8月。

中檢強調，傷病人的影像及相關資訊，屬高度敏感之個人資料，尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。任何基於好奇、點閱或轉傳心態而散布相關影像之行為，不僅可能侵害當事人隱私與人格尊嚴，亦恐影響軍紀維護與醫療隱私保障，並須依法負擔相應刑事責任。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新兵打靶「左臉不見」　調查結果曝　
連夜拆光78塊「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億
「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　宣示WBC要雪恥
「WBC封面照放這3人」台灣應援大軍湧入！　海放其他國家
少女臀部寫「母豬」淫辱片轉傳　變態阿兵哥賠百萬
《豆腐媽媽》墜樓影片曝！「頭重擊水泥地」全場嚇傻
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝
嗆「賴清德我乾爹」！前副市長之子吸金1.3億　遭判7年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

補習班老闆被控猥褻性騷女學生3次　被害人證詞描述不一判無罪

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

兒離家7年杳無音信！父聲請死亡宣告遭駁…抗告逆轉准公示催告

沒拉手煞車！貨車衝對向撞路邊攤　地瓜球嬤衰喊：來不及閃啊

高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車小姊弟送醫　副駕母脫困傷勢曝

靠老爸光環吸金1.3億！前台南副市長之子判7年10月　全拿去賭博

打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

補習班老闆被控猥褻性騷女學生3次　被害人證詞描述不一判無罪

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

兒離家7年杳無音信！父聲請死亡宣告遭駁…抗告逆轉准公示催告

沒拉手煞車！貨車衝對向撞路邊攤　地瓜球嬤衰喊：來不及閃啊

高價購入名家漆畫「7年就褪色」　怒討50萬修復費一關鍵吞敗

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車小姊弟送醫　副駕母脫困傷勢曝

靠老爸光環吸金1.3億！前台南副市長之子判7年10月　全拿去賭博

打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

首位非科班出身！沙子宸勵志入選WBC　特殊配色戰靴報喜：日本見

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

《單身5》李省勳遭起底「爺爺是南韓前總統」　年薪破千萬背景超狂

朱孝天現況「滿臉落腮鬍」　與團體決裂後：用自然的狀態面對自己

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

即／79歲勤美創辦人何明憲　判刑3年2月將入獄

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

更多熱門

相關新聞

男大生PO割喉案乾哥乾妹個資　遭判3月緩刑2年

男大生PO割喉案乾哥乾妹個資　遭判3月緩刑2年

新北市2023年底震驚社會的國中生割喉案，引發網路撻伐聲浪，一名剛滿18歲的吳姓男大生因不滿涉案少年的囂張行徑，竟將對方的姓名、照片、社群帳號及住家位置等資料全數公開在網路論壇，結果反遭提告。新北地院近日審結，依成年人故意對少年非法利用個人資料罪，判處吳男3個月徒刑、緩刑2年，全案可上訴。

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主判6月

關鍵字：

成功嶺打靶事故個資法散布照片半張臉

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面