打靶「半張臉不見」新兵近況曝　散布毀容傷勢照12軍警慘了

▲邵姓新兵去年在成功嶺打靶發生事故，造成左臉嚴重受創。（圖／資料照）



記者白珈陽、翁伊森／台中嘉義連線報導

陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日於成功嶺打靶時，18歲邵姓新兵發生意外，造成邵男左臉等處嚴重受創。事隔4月，台中地檢署今天（6日）說明邵男病況，目前生命跡象穩定；另外，當時邵男受傷的驚悚畫面在多個不同網路平台瘋傳，中檢主動簡報分案調查，查出照片主要是由12人散布，包括2名軍人、1名警察及臉書社團版主，全案今日偵結，依違反個資法起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，陸軍十軍團機械化步兵第234旅於去年9月22日下午4時44分許，在台中市烏日區成功嶺基地靶場進行T91步槍射擊訓練期間，發生邵姓士兵打靶意外，致其左側顏面等處嚴重受創，經送烏日林新醫院後轉往三軍總醫院治療，目前生命跡象穩定。

邵居住地地鄉公所表示，「鄉公所持續關心此案，據了解目前該員仍在三總住院治療，並接受多次手術，但並不了解他詳細恢復情況」。

中檢說，另於社群網站平台發現疑似軍職人員受傷照片遭散布，並引發媒體廣泛報導與社會關注，即於同年月25日主動剪報分案，由檢察官柯學航指揮台中市刑大、台中憲兵隊成立專案小組調查。

經逐一調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等社群平台散布來源，並比對相關IP位址及申設資料，檢方於去年11月6日，在台北、新北、桃園、台中、彰化、高雄、屏東等20處發動搜索，通知12名被告到案說明。

檢察官訊後認桃園陸軍的張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大的楊姓警員，及臉書社團黃姓女版主，以及8名民眾共12人，涉犯違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌，今天偵結起訴，其中黃姓女版主求刑1年，張姓軍官求刑10月，周姓民眾求刑8月。

中檢強調，傷病人的影像及相關資訊，屬高度敏感之個人資料，尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。任何基於好奇、點閱或轉傳心態而散布相關影像之行為，不僅可能侵害當事人隱私與人格尊嚴，亦恐影響軍紀維護與醫療隱私保障，並須依法負擔相應刑事責任。