王義川酸「建商女婿談都更」　黃國昌反批：民進黨收多少建商政治獻金？

▲民眾黨主席黃國昌政見記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，今（6日）提出首波政見，聚焦新北市的都更推動牛步的問題。針對民進黨立委王義川酸「建商女婿談都更」，黃國昌說，自己踏入政壇以來，岳父莫名被捲入政治漩渦，試圖要把岳父當成政治提款機，「民進黨有臉討論我跟建商的關係？我公開邀請賴清德總統，攤開民進黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？」

「王義川這個政治小丑發表的言論沒有回應的必要。」黃國昌說，老實講，幕僚本來是跟他說，對這個政治小丑所講的話，根本沒有回應必要，比喻根本不倫不類，「就像蘇貞昌去騙神，我也沒有因此說蘇巧慧不能去拜廟一樣」。

但黃國昌說，他要慎重回答這問題，他從2015年辭掉中央研究院研究員的工作踏入政壇以來，岳父莫名其妙捲入所謂政治漩渦中，對他進行攻擊，試圖要把岳父當成政治提款機，「但我可以很坦蕩告訴各位，黃國昌參與政治以來，民進黨有臉討論我跟建商的關係，我公開邀請賴清德總統，攤開民進黨收了多少建商的政治獻金？過了多少包庇建商的政策？」

黃國昌說，自己在面對有關居住正義問題時，寸土不讓，「我一天到晚在立法院，做他們所謂違反我岳父利益的事情，我岳父從來沒有抱怨過」。

黃國昌說，家人雖然是家人，岳父有他的工作，但自己作為民意代表、作為政治人物，「我捍衛居住正義，要幫所有租屋族、幫所有年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何動搖或改變」。

黃國昌直言，今天這樣的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友民進黨的政治人物所發動，我只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的沒有下限。