社會 社會焦點 保障人權

車庫性侵女網友噁男辯「有等30秒她沒反抗」　法官打臉判賠50萬

▲桃園市王姓男子去年5月與女子交往期間，曾在一天內與女友在飯店嘿咻、車內搞車震，事後卻遭女友提高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女子遭強制性交得逞，身心受創對男子提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子透過交友軟體認識女子，遭對方封鎖後竟另創假帳號隱瞞身分，將女子誘騙至家中車庫性侵得逞，被依強制性交罪判刑3年2月，男子辯稱雙方是合意性交，但法官認定性行為必須建立在雙方清楚同意的基礎上，「Only Yes means Yes」（她說願意才是願意），仍判男子預賠償50萬元精神慰撫金。

彰化地院判決指出，男子先以通訊軟體暱稱「小強」結識女子遭封鎖拒絕，竟又另創暱稱「真心想找女友」的假帳號，隱瞞身分再度聯繫，以2500元為代價性交易。

男子先佯稱相約運動，將女子引誘到住處，在燈光昏暗的車庫內要求「車震」，並將甲女拉進汽車後座，女子起初未認出對方，直至衣物被脫去、對方靠近時，才驚覺對方正是被她封鎖的男子，當場用手推打表示拒絕，但男子卻利用體型與力氣優勢壓制她，強行性侵得逞。事後，男子將2500元丟在女子身上要她離開。女子身心受創，隨後在友人協助下報警驗傷。

女子主張，男子的行為嚴重侵害她的身體及性自主權，導致她長達兩年無法正常工作、面對人群，需持續就醫，因此向對方求償150萬元精神慰撫金。

男子則辯稱，雙方是「合意的金錢交易」，他當天曾提議去汽車旅館但被拒，才改約在家「車震」。他承認發生性行為，但否認強迫，並稱「我當時沒有詢問原告意願，想說看她會不會反抗，她都沒反抗，我有等30秒……如果真的反抗，我就不會做。」

法官在判決中明確引用「積極同意原則」，強調性自主權的核心是「Only Yes means Yes」，絕對沒有「沒有說不行，就等於願意」的模糊空間。性主動的一方有責任確認對方在完全清醒下同意，且不得將侵害歸咎於被害人反應。

法官不採信男子「合意性交」的說法，認定其行為故意侵害女子的性自主權與貞操權，情節重大，法官審酌男子為滿足私慾，以欺騙、壓制方式嚴重戕害被害女子人格尊嚴，造成長期身心痛苦；同時衡量雙方學經歷、經濟狀況等，認為女子女求償150萬元過高，最終酌減判賠50萬元為適當。全案仍可上訴。

