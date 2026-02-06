內政部卡李貞秀索資質詢　黃國昌批：法律解釋可隨時變化？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

具陸配身份的民眾黨立委李貞秀，其國籍問題近來引發熱議，內政部長劉世芳表態將不予提供密等以上資料；且針對她的身份問題，內政部已兩度發函提醒立法院，若立院持續未依法處理，未來不排除須交由憲法法庭處理院際權限爭議。對此，民眾黨主席黃國昌今（6日）表示，民進黨為了政治目的恣意解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任政府該有的態度。

黃國昌說，台灣的民主法治經過這2、30年來的發展，我們期許、希望、期待、相信，台灣是一個真正的法治國家。令人遺憾的是，針對有關陸配參政權的事，賴清德政府無視依法行政最重要的法治國精神，為什麼同樣都是民進黨執政，對於兩岸條例、國籍法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？

「難不成，台灣現在已經變成即使同一個民進黨，只要換人主政，法律解釋就可以隨時變化的境地？」黃國昌說，如果是這樣，台灣要怎麼撐得上真正的法治國家？奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話進行政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事。

黃國昌說，為了政治目的恣意解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任政府該有的態度。

針對劉世芳表態不提供李貞秀密件以上的索資，黃國昌坦言，國會改革法案真正有牙齒的部分，全部都被民進黨政府控制的大法官宣告違憲。過去民眾黨團面臨的狀況是，不要說密件，即使是普通件，索資也常常要不到東西。

黃國昌指出，過去曾質詢過劉世芳，她的確站在備詢台上，但面對提出的問題，要嘛不回答、不然就是問A答B，或是假裝沒聽到問題一直念稿。目前民進黨政府面對國會的態度，如果連三讀通過的法律，不高興就不公布，不斷踐踏台灣民主法治，這才是現在真正面臨最大的危機。