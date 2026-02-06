　
地方 地方焦點

屏基文化藝廊展出陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展

▲陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展。（圖／屏基提供）

▲陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院6日上午於院內文化藝廊舉辦藝術家陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展開幕式，展出其2021年至2025年間的重要創作，畫作義賣所得將全數捐助屏基智能醫療大樓興建計畫，讓藝術的溫度實際轉化為支持屏東醫療發展的具體行動，展期至2月28日。

▲陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展。（圖／屏基提供）

陳媺淳自幼喜愛自然與繪畫，畢業於台北醫學院藥學系後，旅居美國舊金山，並於舊金山市立大學藝術系研習西洋畫長達八年。她深受梵谷與馬諦斯影響，在啟蒙老師珍妮．巴傑的引導下，從基礎設計、色彩學到人體藝術素描，逐步建立屬於自己的創作語彙。

陳媺淳的作品取材自生活，卻不以寫實為目的，而是將記憶、情感與意象重新拆解與重組。她曾於彰化芳苑國小任教，與地方居民朝夕相處，深刻體會漁村生活的勞動節奏與人情溫度。芳苑居民的爽朗與真誠，成為她創作的重要養分，也促使她嘗試以壓克力顏料在帆布上作畫，描繪農民乘牛車出海、蚵婦剝蚵的日常風景，畫面質樸卻情感飽滿。

此次展出的作品以繽紛色塊呈現漁村生命力，畫面中可見牛車、蚵田與勞動中的身影；而對舊金山的記憶，則悄然融入遠景建築與構圖層次之中。她表示，美國舊金山與台灣芳苑，都是她心中無可取代的「故鄉」。因此在創作中，巧妙地將兩地景象交融於同一畫面，作品《夢迴台美》便以台灣農村為前景、牛車為中景，遠方則浮現舊金山城市輪廓，展現跨越時空與地域的獨特視角。作品看似寫實，實則是情感拼貼的結果，投射出她對兩地深厚而複雜的思念。

屏基醫療執行長余廣亮指出，智能醫療大樓的興建，關係到未來急重症救治、智慧醫療導入及病人安全提升，為屏東地區打造更完善的醫療環境。此次義賣畫展是一場結合文化、公益與醫療願景的募款行動，期盼透過藝術家的號召，凝聚社會力量，共同為屏東的醫療未來奠基。

屏基榮譽院長陳永興表示，為籌措智能醫療大樓龐大建設經費，屏基持續以多元方式向社會募集資源，匯聚更多民間支持力量。呼籲社會各界踴躍參與展覽與作品認購，以實際行動支持智能醫療大樓興建，成為屏東醫療升級的重要推手。

