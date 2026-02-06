　
政治

「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

▲▼中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國家中山科學研究院（下稱中科院）與美國Kratos公司合作開發的「勁蜂4型」無人機昨（5日）成功完成整合測試。對此，中科院表示，本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，此合作案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。。

中科院指出，美國Kratos公司5日在官網宣布，該公司與中科院合作開發的「勁蜂4型」高速攻擊無人機已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平台整合運作正常，為後續飛行測試與系統驗證作業奠定重要基礎。

中科院說明，本次整合測試係以Kratos MQM-178 Firejet 平台為基礎，結合中科院開發的任務酬載與導控相關系統進行整合驗證，經雙方工程團隊數月共同規劃、設計與分項測試後，順利完成整合測試作業。

中科院進一步說明，該測試在確認各子系統間的介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改，此外，測試期間，中科院技術團隊也赴Kratos 位於美國的設計與製造中心，與原廠工程人員進行密集技術交流與系統驗證，針對整合架構、介面配置與測試流程完成最終確認。

▲▼中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

Kratos 公司則表示，「勁蜂4型」延續 MQM-178 平台之高速、高機動與高空操作能力特性，具備良好可靠度與系統彈性，適合多樣化任務運用情境，本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，展現跨國工程團隊在系統整合與測試驗證方面的協同能力。

中科院強調，「勁蜂4型」象徵台美在技術、戰略與產業三方面的深化合作，後續將依規劃推進飛行測試與相關驗證作業，並持續深化技術交流與合作基礎，拓展未來在無人系統領域之多元合作機會。

中科院點出，「勁蜂4型」高速攻擊無人機曾在 2025 年的台北國際航太暨國防工業展（TADTE）展出，此合作案被視為台美防衛科技協作的新里程碑，可有效縮短研發期程，提高系統任務靈活度，並符合台灣在快速反制與源頭打擊上的軍事需求。

最後，中科院表示，該合作案，在技術上，提升台灣無人機自主整合能量；戰略上，展現更緊密的防衛合作關係；產業上，則建立可外銷的軍工合作模式，此案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

相關新聞

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

有關台灣對美軍購的運交狀況，國防部長顧立雄近日表示，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府為改善軍售效率也提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇。他也提到，今年的年度總預算若順利通過，M1A2T 今年可以全數解繳，以及海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M 無人機、MQ-9B 無人機、彈簧刀 300無人機、MS-110 偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

