「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

▲中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國家中山科學研究院（下稱中科院）與美國Kratos公司合作開發的「勁蜂4型」無人機昨（5日）成功完成整合測試。對此，中科院表示，本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，此合作案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。。

中科院指出，美國Kratos公司5日在官網宣布，該公司與中科院合作開發的「勁蜂4型」高速攻擊無人機已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平台整合運作正常，為後續飛行測試與系統驗證作業奠定重要基礎。

中科院說明，本次整合測試係以Kratos MQM-178 Firejet 平台為基礎，結合中科院開發的任務酬載與導控相關系統進行整合驗證，經雙方工程團隊數月共同規劃、設計與分項測試後，順利完成整合測試作業。

中科院進一步說明，該測試在確認各子系統間的介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改，此外，測試期間，中科院技術團隊也赴Kratos 位於美國的設計與製造中心，與原廠工程人員進行密集技術交流與系統驗證，針對整合架構、介面配置與測試流程完成最終確認。

▲中科院與美國Kratos公司合作開發「勁蜂四型」高速攻擊無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

Kratos 公司則表示，「勁蜂4型」延續 MQM-178 平台之高速、高機動與高空操作能力特性，具備良好可靠度與系統彈性，適合多樣化任務運用情境，本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，展現跨國工程團隊在系統整合與測試驗證方面的協同能力。

中科院強調，「勁蜂4型」象徵台美在技術、戰略與產業三方面的深化合作，後續將依規劃推進飛行測試與相關驗證作業，並持續深化技術交流與合作基礎，拓展未來在無人系統領域之多元合作機會。

中科院點出，「勁蜂4型」高速攻擊無人機曾在 2025 年的台北國際航太暨國防工業展（TADTE）展出，此合作案被視為台美防衛科技協作的新里程碑，可有效縮短研發期程，提高系統任務靈活度，並符合台灣在快速反制與源頭打擊上的軍事需求。

最後，中科院表示，該合作案，在技術上，提升台灣無人機自主整合能量；戰略上，展現更緊密的防衛合作關係；產業上，則建立可外銷的軍工合作模式，此案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。