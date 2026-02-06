　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

▲▼川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

▲美國總統川普對於日本首相高市早苗抱持良好且深刻的印象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本即將於8日進行眾議院改選投開票，自民黨、日本維新會所組成的執政聯盟可望奪下過半席次（233席以上），民調一片看好。在此之際，美國總統川普透過社群平台發文，公開力挺日本首相兼自民黨總裁高市早苗，更預告期待3月19日在白宮會晤。不過，日媒《朝日新聞》卻直接點名川普，「干涉內政！」

川普於當地時間5日透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺高市早苗，更預告期待3月19日在白宮迎接高市的到訪。同時，川普也提到去年10月訪日時，對於高市的熱情迎接有著良好且深刻的印象，「美國與日本除了在國家安全保障等議題維持合作，更持續推動能為兩國帶來龐大利益的貿易協定。」

川普在內文形容日本是「偉大的國家」，更直接提到日本即將於8日進行眾議院改選，強調全面支持由自民黨、日本維新會所組成的聯立政府。他表示，「我身為美國總統，完全、且全面力挺高市早苗首相！她是堅強、且聰慧的領導人，非常熱愛祖國，她絕對不會讓日本國民失望。」

▲▼ 美國總統川普和日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

▲川普力邀高市早苗於3月19日在白宮進行會談。（圖／達志影像）

然而，對於川普的這一段描述，日媒《朝日新聞》在報導該則消息時，卻顯得相當不悅。日媒《朝日新聞》記者畑宗太郎就在開頭第一段指出，美國總統在其他國家進行選舉的期間，公開表達其特定立場，「這無疑屬於『干涉內政』，且相當罕見。」

畑宗太郎在報導時指出，其實川普透過社群平台針對某特定候選人表達支持早已是常態，例如川普平常會發文力挺共和黨籍聯邦議員；做為其延伸，在他國進行選舉期間，川普也會提及與自己維持良好關係的他國領導人。而在川普發文力挺高市的17分鐘後，他又發文力挺匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）能夠再次勝選。

至於《日本放送協會》、《產經新聞》、《讀賣新聞》等日媒則提到，美國總統提及日本國內選舉、甚至直接公開指名力挺某位候選人或政黨，算是相當罕見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新兵打靶「左臉不見」　調查結果曝　
連夜拆光78塊「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億
「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　宣示WBC要雪恥
「WBC封面照放這3人」台灣應援大軍湧入！　海放其他國家
少女臀部寫「母豬」淫辱片轉傳　變態阿兵哥賠百萬
《豆腐媽媽》墜樓影片曝！「頭重擊水泥地」全場嚇傻
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝
嗆「賴清德我乾爹」！前副市長之子吸金1.3億　遭判7年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

美軍又開轟畫面曝光　炸運毒船2死

請生理假被嗆耐痛力太差　主管酸「我老婆都正常上班」女氣炸離職

川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

22歲女音樂太大聲吵睡覺　被親哥「背後擲菜刀」丟包醫院外亡

川普簽署2026撥款法案　挹注「逾14億美元」強化台灣防衛

米其林餐廳老闆「對女客人下藥」想性侵　員工驚見報案

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

超扯烏龍！白人夫妻產下「0血緣黑人女嬰」　怒告診所誤植胚胎

高市早苗一人撐全黨！自民黨估奪「過半席次」　高人氣壓倒執政夥伴

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

美軍又開轟畫面曝光　炸運毒船2死

請生理假被嗆耐痛力太差　主管酸「我老婆都正常上班」女氣炸離職

川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

22歲女音樂太大聲吵睡覺　被親哥「背後擲菜刀」丟包醫院外亡

川普簽署2026撥款法案　挹注「逾14億美元」強化台灣防衛

米其林餐廳老闆「對女客人下藥」想性侵　員工驚見報案

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

超扯烏龍！白人夫妻產下「0血緣黑人女嬰」　怒告診所誤植胚胎

高市早苗一人撐全黨！自民黨估奪「過半席次」　高人氣壓倒執政夥伴

新影片證實找廠商執刀　中榮認定違法！2醫師停止手術從嚴處分

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

首位非科班出身！沙子宸勵志入選WBC　特殊配色戰靴報喜：日本見

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

《單身5》李省勳遭起底「爺爺是南韓前總統」　年薪破千萬背景超狂

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

國際熱門新聞

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

高市登日本YT億次殿堂！爆紅真相曝

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

白人夫妻產下黑人女嬰　怒告診所「誤植胚胎」

AI需求反成緊箍咒？　比特幣跌破6.3萬美元

川普挺高市早苗！發文背書催票　預告3/19白宮見

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

更多熱門

相關新聞

高市早苗人氣過旺　自民黨過半席次力壓維新

高市早苗人氣過旺　自民黨過半席次力壓維新

日本眾議院改選8日投開票在即，日媒掌握的自民黨內部民調顯示，在首相兼自民黨總裁高市早苗強勢領軍下，自民黨可望拿下225至285席，甚至可單獨跨越過半的233席門檻。

川普出手！TrumpRx網站上線　減肥藥降價

川普出手！TrumpRx網站上線　減肥藥降價

身價飆破27兆　馬斯克突嘆：錢買不到快樂

身價飆破27兆　馬斯克突嘆：錢買不到快樂

台積電加碼投資熊本升級為3奈米　駐日代表：中國應急跳腳吧？

台積電加碼投資熊本升級為3奈米　駐日代表：中國應急跳腳吧？

台積電選前送大禮　高市AI預算「狂翻4倍」

台積電選前送大禮　高市AI預算「狂翻4倍」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞高市早苗川普日媒干涉內政

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面