川普力挺高市早苗邀請訪美　日媒《朝日新聞》批：干涉內政

▲美國總統川普對於日本首相高市早苗抱持良好且深刻的印象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本即將於8日進行眾議院改選投開票，自民黨、日本維新會所組成的執政聯盟可望奪下過半席次（233席以上），民調一片看好。在此之際，美國總統川普透過社群平台發文，公開力挺日本首相兼自民黨總裁高市早苗，更預告期待3月19日在白宮會晤。不過，日媒《朝日新聞》卻直接點名川普，「干涉內政！」

川普於當地時間5日透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺高市早苗，更預告期待3月19日在白宮迎接高市的到訪。同時，川普也提到去年10月訪日時，對於高市的熱情迎接有著良好且深刻的印象，「美國與日本除了在國家安全保障等議題維持合作，更持續推動能為兩國帶來龐大利益的貿易協定。」

川普在內文形容日本是「偉大的國家」，更直接提到日本即將於8日進行眾議院改選，強調全面支持由自民黨、日本維新會所組成的聯立政府。他表示，「我身為美國總統，完全、且全面力挺高市早苗首相！她是堅強、且聰慧的領導人，非常熱愛祖國，她絕對不會讓日本國民失望。」

▲川普力邀高市早苗於3月19日在白宮進行會談。（圖／達志影像）

然而，對於川普的這一段描述，日媒《朝日新聞》在報導該則消息時，卻顯得相當不悅。日媒《朝日新聞》記者畑宗太郎就在開頭第一段指出，美國總統在其他國家進行選舉的期間，公開表達其特定立場，「這無疑屬於『干涉內政』，且相當罕見。」

畑宗太郎在報導時指出，其實川普透過社群平台針對某特定候選人表達支持早已是常態，例如川普平常會發文力挺共和黨籍聯邦議員；做為其延伸，在他國進行選舉期間，川普也會提及與自己維持良好關係的他國領導人。而在川普發文力挺高市的17分鐘後，他又發文力挺匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）能夠再次勝選。

至於《日本放送協會》、《產經新聞》、《讀賣新聞》等日媒則提到，美國總統提及日本國內選舉、甚至直接公開指名力挺某位候選人或政黨，算是相當罕見。