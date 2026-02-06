創作不完美角色　韓國諾貝爾級童書作家：不能騙小孩人生一定幸福

▲韓國知名的繪本作家白希那，常常透過立體人偶、多種創作媒材而聞名。（圖／翻攝自YouTube「維京國際」影片）

記者林育綾／台北報導

韓國「諾貝爾等級童書作家」白希那在今（6）日現身「台北國際書展」論壇，分享創作之路。由於她筆下的角色多半外表不完美、古怪逗趣，故事中也有沉重元素，她表示，喜歡從日常取材，不會刻意美化，也不可能去騙小孩「人生一定會一直很幸福」，但考量到讀者有很多兒童，會避免有害內容，主要希望作品能帶來快樂與安慰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白希那在「2026台北國際書展」童書論壇，分享創作之路，吸引大批讀者參與。（圖／記者林育綾攝）

白希那（백희나）是韓國知名的繪本作家，她不只用畫筆在畫紙上創作，還常常透過製作立體人偶、搭建場景，結合攝影等，多種媒材的獨特風格而聞名，被譽為掀開韓國圖畫書新篇章的創作者之一。2020年更獲得「林格倫紀念大獎」（The Astrid Lindgren Memorial Award），是該獎首位韓國得主，等級被外界譽為相當於「諾貝爾兒童文學獎」。

●改編傳統黑暗民間故事

其中知名作《小蓮與柳樹少年》，以韓國經典民間故事「繼母虐待繼女」來改編，故事描述在大雪寒冬中，小蓮被老婦人使喚，尋找不可能在嚴冬出現的生菜，後來遇見如雙胞胎般溫暖的「柳樹少年」，用魔法變出生菜。老婦人發現後，放火燒毀柳樹少年的洞穴，而小蓮在失去少年後，踏上了自我統合、新生的旅程。

▲知名作《小蓮與柳樹少年》改編自韓國經典民間故事。（圖／記者林育綾攝）

白希那透露，改編民間故事的好處是，故事架構是大家熟悉的模樣，讀者容易有共鳴，也不需要做太多解釋。但她也發揮創意，把「繼母」改成無血緣關係的「老婦人」，是為了打破刻板印象，因為人性的善惡，不一定跟「家庭標籤」有關。

原版民間故事中，女孩是遇見一位「柳樹精靈」成為幫手，白希那刻意將角色設計成跟小蓮外表幾乎一模一樣，彷彿雙胞胎的「柳樹少年」，形象更陽剛光明，象徵她的「另一個自我」。

她認為，故事最重要的是「共鳴」，無論是有趣、悲傷或感動的情節，只要能讓不同年齡、不同背景的讀者彼此理解，就達成了共鳴的意義。而在讓讀者產生共鳴之前，她必須先跟故事和角色感同身受，建立連結，才能創造自己的版本，重新詮釋那些經過數千人口耳相傳的民間故事，對她而言是一個有意義，也非常有趣的過程。

▲▼白希那創作的角色，常被認為外型「不夠完美」。（圖／記者林育綾攝）

●創作「不完美的角色」更貼近日常生活

兒童文學推廣人歐玲瀞提問，白希那創作的角色，經常顛覆了大眾的想像，有時候外表不是很完美，可能十分逗趣；另外也有一些角色讓人覺得特別心疼，就像小蓮與柳樹少年，情節中還有一些灰暗、沉重的部分，像是老婦人的虐待與刁難，甚至有死亡，在面對兒童讀者時，要怎麼處理和平衡這些沉重的內容？

白希那回應，她本身就偏好從日常生活中的人事物取材，所以在創作角色時，往往選擇大家能在生活中看見、熟悉的形象來呈現。還直言，其實在自己眼中，筆下的人物「都是很漂亮的」，即使被別人覺得不完美、逗趣，仍是貼近現實，來自生活周遭的角色。

她說明，創作的最大目的，就希望讀者覺得有趣、開心，所以不會過度追求高藝術性的表現，反而更希望角色就像真實生活中的人一樣，「該開心時就開心、該搞笑時就搞笑，該嚴肅時也能嚴肅，而不是為了創作變得不自然」。

▲她的讀者群也有許多成人，很多大人表示「會讀到哭」。（圖／記者林育綾攝）

●不想騙小孩「人生會一直很幸福」

至於故事中較沉重的情節，她也會特別留意讀者年齡層的承受程度，由於主要讀者約為3至5歲，她會盡量避開對孩子可能造成傷害的內容，選擇相對沒那麼沉重的方式呈現。

她也直言，我們不可能一直對孩子灌輸「人生一定會一直很幸福」，那是一種欺騙，因為現實中，確實有不少孩子生活在辛苦的環境裡。她也不想在故事裡說教，而是希望自然地帶出快樂、安慰與陪伴，讓讀者在閱讀時，感受到被理解與被撫慰。

▲白希那自創「臥室獎」，希望自己的繪本能陪伴許多人。（圖／翻攝自YouTube「維京國際」影片）



●自創「臥室獎」

雖然白希那曾獲得「林格倫紀念大獎」殊榮，但她認為，得獎有時也看運氣，如果只是為了得獎而創作，反而會感到困難與迷失。對她而言，更重要的是作品能否在現實生活中，真正陪伴到讀者。

她常會想像一個情境，如果一位沒有太多資源的家長，無法像有錢家庭一樣，帶孩子去體驗各種昂貴的學習與活動，那麼能做的，或許就是花時間陪孩子一起讀書。這樣共同閱讀、共享故事的時光，如果能成為一段幸福而充實的回憶，不論是在情感上、教育上，都能彌補很多現實生活中的不足。

當孩子在這樣的陪伴中獲得溫暖，長大後回望童年，記憶中仍保有那些美好，對養育者來說就是很大的獎勵。而對她來說，那便是繪本創作者最好的獎勵。因為在韓國，臥室有一個名稱叫「內房」，親子可能都在房內讀繪本，所以她幫自己的繪本頒發一個特別的獎，取名就叫「臥室獎」。

▼影／白希那創作繪本幕後花絮（影片來自YouTube「維京國際」）