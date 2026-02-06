煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

▲煙波飯店集團今年年終最高上看6個月。（圖／煙波國際觀光集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

觀光產業年終陸續揭曉，煙波國際觀光集團表示，2025年營收仍逆勢成長3%，全體員工平均年終約2.7個月，年終獎金最高上看6個月，並將於2026年全台再增添嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等四間飯店據點，力拼2027年營收突破50億元。

根據觀光署統計，2025年出境旅客人次達1,894萬4,436人次，年增約12.43%，創下歷史新高，國旅市場遭受明顯排擠；加上電價上漲、食材與人力等營運成本齊升，旅宿經營壓力陡增。

面對花東地區地震與颱風災損衝擊，尤其煙波蘇澳四季雙泉館受到颱風淹水事件休館整復近一個月、造成近6000餘萬元損失，仍不採削價搶市，而是持續深化餐飲內容與服務品質，強化人才發展穩住基本盤，全年營業額較2024年逆勢成長3%。

▲煙波新竹湖濱館。（圖／煙波國際觀光集團提供）

在「成果共享」的分潤原則下，仍維持自稅前淨利中提撥15％至20％與全體同仁共享。2025年度的年終獎金最高達6個月，即便花蓮地區受災情況嚴重，對營運造成不小衝擊，煙波集團在年終獎金發放上仍維持相對水準，全體員工平均年終約2.7個月，展現企業在高度逆風環境下，仍與同仁共享經營成果的經營理念。

煙波集團也表示，近三年煙波集團離職率已由2023年的41.9％，下降至2025年的29.2％，其中房務與廚房部門改善幅度尤為明顯，透過優化薪酬結構、獎勵制度與工作環境，逐步穩定第一線人力配置。此外，業者在去年也發放「職人獎金」，金額達175萬元，2026年亦持續檢討調整相關制度，並再調升整房獎金，未來房務員年薪將可望挑戰百萬元。

展望今年目標，煙波推動既有場域內容升級，旗下中餐廳「醉月樓」今年重新改裝並更名為「滿月樓」，主打頂級客家料理，定位為客家文化傳承平台，成為場域經營轉型的具體實踐。

產品規劃上將依據旅客選點需求，分為溫泉型、都會型、親子型與文化體驗型，2026年預計插旗嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等地添飯店4據點，強化中南部與東部據點，擴大集團營運版圖。

▲晶華酒店全年營收突破68億元創新高，員工年終獎金最高可領7.1個月，居同業之冠。（圖／業者提供）



而台北晶華酒店受惠於去年業績屢創新高，全年營收突破68億元，員工年終獎金也同步「升級」，加計年資與考績等額外加給，最高可領達7.1個月，水準居全台觀光飯店業之冠。



晶華酒店集團指出，2025年隨著商務客需求明顯回溫，台北晶華酒店在住房、餐飲表現，以及旗下麗精精品事業，皆交出亮眼成績。其中，台北晶華酒店不僅在2025年12月單月、第四季與全年營運全面創下歷史新高，全年總營收更達68.33億元，年增8.50%，寫下近8年來最佳紀錄。

隨著營運成果反映在員工福利上，台北晶華酒店年終獎金方案也正式出爐，員工可領3.2個月起跳，依年資與考績表現另有加給，最高可達7.1個月，就目前市場已知，是觀光飯店業中領到最高年終獎金的案例。