國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽署2026撥款法案　挹注「逾14億美元」強化台灣防衛

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 《2026綜合撥款法案》經川普簽署成法。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普簽署《2026綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026），其中針對台灣防衛相關預算總計超過14億美元，包括撥款10億美元於「台灣安全合作倡議」、3億美元對外軍事融資及編列1.5億美元國防物資替換經費。

這項法案在美國聯邦政府局部關門4天後，3日由川普正式簽署生效，終結政府停擺的窘境。該法整合國防撥款與國務院相關計畫等5大法案，其中涉台條款規定，在「跨軍種運作與維持」（Operation and Maintenance, Defense-Wide）項目下撥付予國防安全合作署的款項中，須提撥10億美元投入台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），使用期限至2027年9月底。

10億美元投入安全合作　可採購防衛裝備與軍事訓練

國防部長取得國務卿同意後，可運用此筆經費為台灣採購新式防衛裝備、提供軍事服務及軍事教育訓練。而尚未移交台灣的採購裝備，在書面通知國會國防委員會後，可視為國防部庫存。國防部長須在動用款項前15天，以書面形式告知國會相關細節，並按季提交資金使用進度報告。

另一筆1.5億美元經費則專門用於替換提供給台灣的國防物資，以及補償相關防衛服務支出，透過新品採購或修復現有裝備的方式，補充國防部提供給台灣政府或應美方要求支援台灣之友邦國家的軍事物資。

3億美元軍事融資　優先交付台灣防衛裝備

「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）項目撥款中，法案要求援助台灣不少於3億美元，國務卿應與國防部長密切協調，將交付台灣防衛裝備與服務列為優先事項。法案也授權將本次及先前年度撥款，用於提供台灣直接貸款與貸款擔保。

在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項目中，至少400萬美元將投入「全球合作暨訓練架構」（GCTF），由美國在台協會（AIT）負責執行。

400萬美元挹注GCTF　深化台美人才交流

該架構自2015年台美簽署備忘錄後啟動，旨在建立台灣貢獻國際事務的平台，分享專業知識並與理念相近夥伴共同處理關切議題，近年日本、澳洲及加拿大已陸續加入成為正式夥伴。

此外，法案還編列經費支持台灣獎學金計畫，深化雙方人才交流。另有一項規定明確禁止任何撥款用於製作、採購或展示錯誤描繪台灣領土範圍及社會經濟體制的地圖。

在外交層面，法案要求國務卿在考量對外雙邊援助時，應檢視該國政府在聯合國的投票紀錄是否符合美國戰略利益，以及是否支持台灣以觀察員身份參與多邊機構、組織或委員會的會議與活動。國務卿須在法案生效後60天內，就相關款項用途諮詢國會撥款委員會意見。

02/04 全台詐欺最新數據

【黃國昌2天直播收30萬抖內】劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

0121今日焦點大事懶人包

0121今日焦點大事懶人包

21日世界發生許多大事，與台灣有關的包含台股開低走低、面板雙虎遭到狙殺，及美國聯邦眾議院應川普要求撥款365億元挺台灣防衛，以及日前2名台人在日本熊本縣阿蘇市發生意外，多起事件相當受到關注。《ETtoday新聞雲》為您整理一日大事懶人包，讓您能夠一次掌握。

韓媒報導習近平、李在明見面4要求4承諾　2017年也承諾3不1限制

韓媒報導習近平、李在明見面4要求4承諾　2017年也承諾3不1限制

賴清德：「我投降」絕對是假消息　在野黨想去和談也要實力當後盾

賴清德：「我投降」絕對是假消息　在野黨想去和談也要實力當後盾

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

川普政府二度軍售3500億　總統府：顯示美對台國防需求高度重視

川普政府二度軍售3500億　總統府：顯示美對台國防需求高度重視

