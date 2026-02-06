　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

▲▼黃國昌政見記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌召開政見記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（6日）提出首波政見，面對人老、屋老的雙重困境，65歲以上長者佔人口5分之1，屋齡超過30年以上的老屋超過90萬戶，對於人口老化、房屋老化、都更遲緩的問題，提出「都更三新箭」。針對效率不足、爭議不斷、資訊不明等狀況，分別提出都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台等做法，盼徹底解決老屋問題、都更問題，有更宜居可以安居樂業的環境。

針對都更新幹線，黃國昌說明，都更程序的審議曠日費時，以都更案件數去化量來看，行政程序的延緩不知何年何月才能完成。面對都更程序遲緩的問題，都更新幹線的核心在於只要送案馬上就列管，針對沒有爭議、地主屋主都沒爭議的案件，首次列管後的100個工作日內承諾發照。為此，會採取平行審查，跨局處聯席會議，都更審查、建照預審並行。

都更特攻隊部分，黃國昌說，過去在整合過程中，權利人、屋主或地主等彼此間對法規、權力分配都有不同看法，新的新北市府與其消極等待權利人化解歧異，整合都更處、新北住都中心執行人力，主動進場協助整合，主動召開說明會、啟動行政調處、必要時公權力代拆，解決民間信任不足的僵局。

至於容積透明平台部分，黃國昌指出，都更到底是幾坪換幾坪？未來將架設可一鍵試算的平台，程序公開，輸入地號、基地面積、屋齡或樓層等現況條件，即可得知可爭取的最高容積上限、最適容積獎勵。

黃國昌強調，福利政見不可少、撒幣政見非常多，一個新的市府要整合既有資源人力，在法規與行政流程中，讓人民所關心、急需幫助的案件，展現效率解決，滿足需求。

黃國昌說，新北市是極具有發展潛力的城市，不應該是台北市的衛星城市、通勤城市，徹底解決老屋問題、都更問題，有更宜居可以安居樂業的環境。

▲▼ 黃國昌政見記者會-陳怡君,黃國昌,陳世軒,林子宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃國昌召開政見記者會，議員陳世軒、參選人陳怡君、林子宇陪同出席。（圖／記者黃克翔攝）

新北市議員陳世軒說，「都更三新箭」點出第一線政治工作碰到的問題，都更過程冗長，除了地主意見整合外，還有公部門審查也費時，導致一般市民朋友聽到「都更」多認為不可能。不少專家學者都示警，若雙北發生6、7級 地震，倒塌的房屋將達上千棟，這不只是都市的更新，更攸關市民安全。

▲▼ 黃國昌政見記者會：新北都更新幹線　快速效率三新箭-陳世軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市議員陳世軒。（圖／記者黃克翔攝）

代表民眾黨參選板橋議員的林子宇說，黃國昌主席提出的都更特攻隊就是板橋人的救星，主張要針對涉及公共安全、整合卡關的深水區案件，政府應該當領頭羊角色，由特攻隊主動進場協調，打破僵局。

▲▼黃國昌政見記者會：新北都更新幹線　快速效率三新箭 -林子宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲板橋區議員參選人林子宇。（圖／記者黃克翔攝）

中和區議員參選人陳怡君說，都更議題對中和非常重要，中和是新北市最早開發的地區之一，開發早代表老屋多。她說，很多中和鄉親一輩子住在同一棟公寓，往往遇到颱風、地震時都非常害怕，現行的都更推動師輔導案件最多的就在中和，代表中和需要更快速的都更處理腳步。

▲▼ 黃國昌政見記者會：新北都更新幹線　快速效率三新箭 -陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中和區議員參選人陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／勤美集團創辦人　判刑3年2月將入獄
帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師提2疑點
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

馬郁雯正式登記民進黨議員初選　認有點緊張「希望順利過關」

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

拒空頭支票！　他批蘇巧慧6政見「大撒幣」：債留子孫只為騙選票

財劃法後第二例！卓榮泰不副署眷改條例　行政院：修法明顯違憲

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

李貞秀未放棄中國籍「國會可解職」　綠黨團發公文請韓國瑜說明

政院不副署眷改條例　羅智強轟：毀憲違法的權力怪獸

台積電加碼投資熊本升級為3奈米　駐日代表：中國應急跳腳吧？

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

馬郁雯正式登記民進黨議員初選　認有點緊張「希望順利過關」

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

拒空頭支票！　他批蘇巧慧6政見「大撒幣」：債留子孫只為騙選票

財劃法後第二例！卓榮泰不副署眷改條例　行政院：修法明顯違憲

「李貞秀的國家用海警船騷擾我們」　管碧玲：她要如何面對此問題？

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

李貞秀未放棄中國籍「國會可解職」　綠黨團發公文請韓國瑜說明

政院不副署眷改條例　羅智強轟：毀憲違法的權力怪獸

台積電加碼投資熊本升級為3奈米　駐日代表：中國應急跳腳吧？

快訊／勤美創辦人涉不良債權處分　79歲何明憲判刑3年2月將入獄

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面