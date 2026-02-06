競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

▲民眾黨主席黃國昌召開政見記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（6日）提出首波政見，面對人老、屋老的雙重困境，65歲以上長者佔人口5分之1，屋齡超過30年以上的老屋超過90萬戶，對於人口老化、房屋老化、都更遲緩的問題，提出「都更三新箭」。針對效率不足、爭議不斷、資訊不明等狀況，分別提出都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台等做法，盼徹底解決老屋問題、都更問題，有更宜居可以安居樂業的環境。

針對都更新幹線，黃國昌說明，都更程序的審議曠日費時，以都更案件數去化量來看，行政程序的延緩不知何年何月才能完成。面對都更程序遲緩的問題，都更新幹線的核心在於只要送案馬上就列管，針對沒有爭議、地主屋主都沒爭議的案件，首次列管後的100個工作日內承諾發照。為此，會採取平行審查，跨局處聯席會議，都更審查、建照預審並行。

都更特攻隊部分，黃國昌說，過去在整合過程中，權利人、屋主或地主等彼此間對法規、權力分配都有不同看法，新的新北市府與其消極等待權利人化解歧異，整合都更處、新北住都中心執行人力，主動進場協助整合，主動召開說明會、啟動行政調處、必要時公權力代拆，解決民間信任不足的僵局。

至於容積透明平台部分，黃國昌指出，都更到底是幾坪換幾坪？未來將架設可一鍵試算的平台，程序公開，輸入地號、基地面積、屋齡或樓層等現況條件，即可得知可爭取的最高容積上限、最適容積獎勵。

黃國昌強調，福利政見不可少、撒幣政見非常多，一個新的市府要整合既有資源人力，在法規與行政流程中，讓人民所關心、急需幫助的案件，展現效率解決，滿足需求。

黃國昌說，新北市是極具有發展潛力的城市，不應該是台北市的衛星城市、通勤城市，徹底解決老屋問題、都更問題，有更宜居可以安居樂業的環境。

新北市議員陳世軒說，「都更三新箭」點出第一線政治工作碰到的問題，都更過程冗長，除了地主意見整合外，還有公部門審查也費時，導致一般市民朋友聽到「都更」多認為不可能。不少專家學者都示警，若雙北發生6、7級 地震，倒塌的房屋將達上千棟，這不只是都市的更新，更攸關市民安全。

代表民眾黨參選板橋議員的林子宇說，黃國昌主席提出的都更特攻隊就是板橋人的救星，主張要針對涉及公共安全、整合卡關的深水區案件，政府應該當領頭羊角色，由特攻隊主動進場協調，打破僵局。

中和區議員參選人陳怡君說，都更議題對中和非常重要，中和是新北市最早開發的地區之一，開發早代表老屋多。她說，很多中和鄉親一輩子住在同一棟公寓，往往遇到颱風、地震時都非常害怕，現行的都更推動師輔導案件最多的就在中和，代表中和需要更快速的都更處理腳步。

