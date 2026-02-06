　
大陸 大陸焦點 特派現場

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

▲▼國際金價今日狂飆，倫敦金一度衝到每盎司5598美元，創下歷史新高。（圖／路透）

▲大陸少年仔不買金戒買基金，「新三金」理財術圈粉2100萬人。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸年輕世代正掀起一場理財革命，傳統婚嫁必備的「老三金」金飾，被電子化的「新三金」取代。根據大陸螞蟻財富最新統計，截至2025年底，已有超過2100萬名用戶配齊了由貨幣基金、債券基金與黃金基金組成的理財組合，其中近半數是年輕人。這項趨勢顯示，在銀行存款利率不斷走低的時代，年輕族群不再「被動」存錢，轉向追求兼顧流動性與安全性的資產配置新選擇。

綜合陸媒報導，這波「新三金」的爆紅背後有多重現實考量。區別於金戒指、金項鍊、金耳環等「老三金」，由貨幣基金、債券基金和黃金基金組成的「新三金」更受到90、00後年輕人青睞。螞蟻財富數據顯示，截至2025年底，超過2100萬用戶配齊 「新三金」，其中年輕人佔比近半。

站在年輕人的角度來看，「新三金」的走紅不是沒有理由：銀行存款利率明顯下行，傳統儲蓄收益率大減，吸引力下降；股票市場表現相對活躍，但股市波動性也比較大，自己投資專業知識有限，換更不敢下手。

反觀「新三金」，貨幣基金兼具高流動性與安全性，滿足隨時支取需求；債券基金主投固定收益資產，收益相對穩健，適合作為投資組合中的「壓艙石」；黃金基金具備避險屬性，也能追求長期資產增值。 這三者結合兼顧流動性、收益性與防禦性的平衡型理財方案。

相較於傳統理財的繁瑣流程，透過手機操作「新三金」門檻極低且體驗感佳，有效消除年輕人對投資的距離感。這種低門檻、易操作的特性，提供投資過程中的「情緒價值」，讓理財變成一種能即時獲得成就感的日常習慣。

不過，世上沒有萬能的理財組合，即使是「新三金」也不等同於絕對安全。最近走勢如雲霄飛車般的黃金基金為例，市場環境的變化隨時會影響收益率。投資者應根據自身的財務目標與耐受力進行規畫，而非盲目跟風或因情緒波動而頻繁操作。理性配置與價值投資，才是應對市場變化的核心原則。

更多新聞
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢

