　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

▲過年,農曆年,新年,紅包,除夕,拜年,團圓。（圖／pexels）

▲親戚的關心問候令人有壓力。（示意圖／pexels）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節與許久不見的親戚們開心團聚，對一部分人來說，卻是很怕面對各種令人招架不住的問題，知名作家黃大米表示，遇到這種尷尬的時候，最好的辦法就是「逃跑」，當氣氛讓人快撐不住時，不一定要正面硬扛，先找理由離開現場、出去透透氣，晚點回家時也許就可以開心度過了。

黃大米在臉書發文，過年回家常會突然收到大量問候與關心，從近況、工作到生活細節都可能被輪番詢問，這類「過熱、過於溫馨」的關心雖然出於好意，但強度一上來就容易覺得感到爆表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

買飲料、買東西都是好藉口

黃大米建議，與其在現場尷尬面對，不如先「逃離現場」，找個名目出門，例如去外面買東西，或主動說要幫大家買飲料，都是相對自然又不尷尬的退場方式，到外面喘口氣、吃點東西，等情緒緩下來再回家，可能就能把一天開心過完。

黃大米表示，過年以和為貴，逃離現場也是為了好好團圓，讓每年的相聚，都可以好聚、好散，「活到這個年紀，大家都很難改變個性了，因此不用多說什麼，無法忍耐時，就是逃離現場」。她也不禁感嘆，長期一個人在外居住，面對過年時的熱鬧氣氛，「某種程度上會很怕。」

貼文一出，網友紛紛有同感，「真的不知要談什麼話題，也不想談什麼話題」、「關心的話題，一開口就無限延伸」、「所以有些人過年都不想回去，有些更是不敢回去，怕別人問東問西像查戶口一般，有時候調查好了，還會到處去搞宣傳，拿這一些八卦來當話題」、「關於親戚滿滿關心與詢問，我都會問要跟我一起學佛嗎？」「真的，逃離現場，最明智」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新兵打靶「左臉不見」　調查結果曝　
連夜拆光78塊「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億
「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　宣示WBC要雪恥
「WBC封面照放這3人」台灣應援大軍湧入！　海放其他國家
少女臀部寫「母豬」淫辱片轉傳　變態阿兵哥賠百萬
《豆腐媽媽》墜樓影片曝！「頭重擊水泥地」全場嚇傻
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝
嗆「賴清德我乾爹」！前副市長之子吸金1.3億　遭判7年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　擬爭取虧損補貼

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

身價8億人瑞娶68歲看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」　律師曝原因

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

學校無視學生帶刀上課、作勢毆師　校長竟曾扣癌童善款

明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職　家長救不了

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

台鐵估「高鐵延伸宜蘭」將害營收年減6億　擬爭取虧損補貼

快訊／高雄今年首例登革熱！印尼台商返國過年　發燒痠痛住院中

娶看護「身價8億人瑞被騙？」律師揭1可能：說她粉紅收屍隊不公平

高雄冬日遊樂園2/7開幕！15m高超人力霸王現身　60城市超人齊揭幕

身價8億人瑞娶68歲看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」　律師曝原因

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

學校無視學生帶刀上課、作勢毆師　校長竟曾扣癌童善款

明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職　家長救不了

南港2官警淪鮑魚大亨小弟！私查個資討債喝花酒...全被拔官處分

年節食品稽查啟動　屏縣衛生局抽驗83件...1件不合格

首位非科班出身！沙子宸勵志入選WBC　特殊配色戰靴報喜：日本見

新兵打靶「左臉不見」調查結果曝！疑未關保險釀禍　軍方無疏失

聯邦快遞調查證實　80%亞太區企業表示永續發展影響其供應鏈決策

川普揚言關稅加到25%　南韓外長無奈嘆：美國內部對韓氣氛不友善

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

美軟體股跌爛！AI顛覆疑慮升溫　類股指數連7跌、市值蒸發1兆美元

《單身5》李省勳遭起底「爺爺是南韓前總統」　年薪破千萬背景超狂

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

生活熱門新聞

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

北捷車廂驚見老鼠亂竄　官方緊急回應

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

今年最強寒流！專家曝4大特徵　10度以下區域擴大

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

黃金單身漢年薪150萬？　丁特吐槽

更多熱門

相關新聞

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

關鍵字：

過年黃大米春節

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面