過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節與許久不見的親戚們開心團聚，對一部分人來說，卻是很怕面對各種令人招架不住的問題，知名作家黃大米表示，遇到這種尷尬的時候，最好的辦法就是「逃跑」，當氣氛讓人快撐不住時，不一定要正面硬扛，先找理由離開現場、出去透透氣，晚點回家時也許就可以開心度過了。

黃大米在臉書發文，過年回家常會突然收到大量問候與關心，從近況、工作到生活細節都可能被輪番詢問，這類「過熱、過於溫馨」的關心雖然出於好意，但強度一上來就容易覺得感到爆表。

買飲料、買東西都是好藉口



黃大米建議，與其在現場尷尬面對，不如先「逃離現場」，找個名目出門，例如去外面買東西，或主動說要幫大家買飲料，都是相對自然又不尷尬的退場方式，到外面喘口氣、吃點東西，等情緒緩下來再回家，可能就能把一天開心過完。

黃大米表示，過年以和為貴，逃離現場也是為了好好團圓，讓每年的相聚，都可以好聚、好散，「活到這個年紀，大家都很難改變個性了，因此不用多說什麼，無法忍耐時，就是逃離現場」。她也不禁感嘆，長期一個人在外居住，面對過年時的熱鬧氣氛，「某種程度上會很怕。」

貼文一出，網友紛紛有同感，「真的不知要談什麼話題，也不想談什麼話題」、「關心的話題，一開口就無限延伸」、「所以有些人過年都不想回去，有些更是不敢回去，怕別人問東問西像查戶口一般，有時候調查好了，還會到處去搞宣傳，拿這一些八卦來當話題」、「關於親戚滿滿關心與詢問，我都會問要跟我一起學佛嗎？」「真的，逃離現場，最明智」。