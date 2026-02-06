▲桃園市林姓男子於去年9月清晨，攜帶預藏菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方扭打拉扯後導致店員雙手手指被割裂，林男則趁勢逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因急需用錢清償債務，去年9月某日清晨5時許，攜帶菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方發生扭打拉扯，導致店員雙手手指被割裂傷勢，林男則趁勢逃逸；桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，被害人亦同意原諒，法官審結依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，年齡未滿30歲的林姓男子於去年9月29日清晨5時40分許，頭戴黑色防窺安全帽，攜帶菜刀1把，前往龍潭區湧光路上某家超商，見店內四周環境，確認店內1名店員顧店且無其他客人，持菜刀架住店員頸部，對作出算錢手勢，喝令店員交付財物，店員佯裝開啟收銀機，但卻趁林男不注意之際，與林發生拉扯、抵抗，雙方扭打後，店員慘遭菜刀劃傷導致左手食指、右手食指有撕裂、左前臂被割傷傷勢，林男行搶不成，未取得財物後趁機逃離現場，案經警方循線查獲林男到案；桃檢複訊後依強盜未遂罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，法官訊問被告林男時坦承犯行不諱，與被害人陳述內容證述相符，根據警方提供監視器錄影畫面翻拍照片、現場照片、扣案物照片、醫院診斷證明與扣案菜刀與黑色防窺安全帽等證物，足認被告犯行明確。

法官審訊時，被告坦承犯行，辯稱因被債主追債、缺錢，所以決定要搶劫商店，選擇距離住家較近之商店犯案等語，足見被告於犯案前已有明確之犯案計畫，其主觀惡性非輕，實難認有何顯可憫恕之情事。法官審酌，被告正值青年，非無謀生能力，不思循正途賺取所需，僅因急需用錢清償債務，竟持菜刀作為兇器，前往商店強盜財物未遂，造成被害人恐懼不安，亦嚴重破壞社會治安。衡酌被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，被害人亦陳稱，願與被告無條件和解，不用賠償等語。

法官考量被告前因竊盜、詐欺等案件，經法院判處罪刑確定且執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可憑，審結依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。