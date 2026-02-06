　
社會焦點

菜刀架超商店員頸洗劫不成　欠債男認罪仍判刑4年6月

▲桃園市林姓男子於去年9月清晨，攜帶預藏菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方扭打拉扯後導致店員雙手手指被割裂，林男則趁勢逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市林姓男子於去年9月清晨，攜帶預藏菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方扭打拉扯後導致店員雙手手指被割裂，林男則趁勢逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因急需用錢清償債務，去年9月某日清晨5時許，攜帶菜刀闖入龍潭區某處超商，架住店員頸部欲行搶，雙方發生扭打拉扯，導致店員雙手手指被割裂傷勢，林男則趁勢逃逸；桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，被害人亦同意原諒，法官審結依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，年齡未滿30歲的林姓男子於去年9月29日清晨5時40分許，頭戴黑色防窺安全帽，攜帶菜刀1把，前往龍潭區湧光路上某家超商，見店內四周環境，確認店內1名店員顧店且無其他客人，持菜刀架住店員頸部，對作出算錢手勢，喝令店員交付財物，店員佯裝開啟收銀機，但卻趁林男不注意之際，與林發生拉扯、抵抗，雙方扭打後，店員慘遭菜刀劃傷導致左手食指、右手食指有撕裂、左前臂被割傷傷勢，林男行搶不成，未取得財物後趁機逃離現場，案經警方循線查獲林男到案；桃檢複訊後依強盜未遂罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，法官訊問被告林男時坦承犯行不諱，與被害人陳述內容證述相符，根據警方提供監視器錄影畫面翻拍照片、現場照片、扣案物照片、醫院診斷證明與扣案菜刀與黑色防窺安全帽等證物，足認被告犯行明確。

法官審訊時，被告坦承犯行，辯稱因被債主追債、缺錢，所以決定要搶劫商店，選擇距離住家較近之商店犯案等語，足見被告於犯案前已有明確之犯案計畫，其主觀惡性非輕，實難認有何顯可憫恕之情事。法官審酌，被告正值青年，非無謀生能力，不思循正途賺取所需，僅因急需用錢清償債務，竟持菜刀作為兇器，前往商店強盜財物未遂，造成被害人恐懼不安，亦嚴重破壞社會治安。衡酌被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，被害人亦陳稱，願與被告無條件和解，不用賠償等語。

法官考量被告前因竊盜、詐欺等案件，經法院判處罪刑確定且執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可憑，審結依攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女性友人小美（化名）發生婚外情，兩人不僅拍攝親密依偎的慶生合照，還互傳「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等曖昧訊息，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美否認侵害配偶權，但桃園地院法官沒有採信，日前仍判她應賠償人妻20萬元較為適當。

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞下場GG

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞下場GG

前妻交男友　男彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命

前妻交男友　男彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命

綠議員游吾和詐349萬助理費　喊冤：聘助理和服務選民

綠議員游吾和詐349萬助理費　喊冤：聘助理和服務選民

涉詐助理費收押2個月　桃市前議員吳宗憲交保

涉詐助理費收押2個月　桃市前議員吳宗憲交保

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

