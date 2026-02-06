身價8億人瑞娶68歲看護！子女「不能提婚姻無效訴訟」　律師曝原因

▲馬偕醫院外上演搶102歲人瑞的戲碼。（圖／民眾提供）

網搜小組／曾筠淇報導

高齡102歲、身價高達8億元的王先生，日前與68歲賴姓看護登記結婚，隨後將名下價值約2億元的資產過戶給女方。此舉引發王家子女強烈不滿，控訴看護騙婚爭產，甚至在醫院爆發搶人大戰並驚動警方，相關法律權益引起關注，蘇家宏律師對此也發表看法。

身價8億老翁娶看護，子女怒控騙婚

蘇家宏律師在臉書粉專發文表示，針對百歲人瑞娶看護的事件，王家子女指控賴姓看護騙婚，但戶政事務所認為老先生應答正常而受理登記。家屬事後發現老翁已將7筆土地及8000萬保單過戶給看護，憤而在醫院上演搶人戲碼，看護則反告家屬傷害與強制罪。

婚姻是否效力？子女目前無法提出訴訟

當看護變成配偶，法律會站在誰那邊？蘇家宏律師指出，法律上，子女目前無法提起確認父親婚姻無效的訴訟，因為婚姻關係屬於當事人的身分關係權利，而子女並不是結婚的當事人，除非父親百年之後，子女才可以提出確認婚姻無效之訴，像是5億高中生過世後，其母便對夏男提起訴訟。

所以像這樣的婚姻，法律真的無法處理嗎？蘇家宏說，其實就是時間未到，法律不是當事人，或不是關係人，就不可以處理，子女要成為「繼承人」之後，才可以向法院提告處理。

阻攔父子見面？若遭阻止則構成家庭暴力

關於看護是否惡意阻止父子相見？蘇家宏律師說明，法律上，成年人有權決定見面對象。若父親本身不想見兒子，就無阻攔問題；但若父親想見家屬卻遭配偶阻止，並導致精神痛苦，則可能構成家庭暴力。對此，法院通常會傳訊給父親，以確認其真實意願，並判定是否有核發保護令之必要。

資產過戶爭議，仍需要事實證據才能認定

針對王老先生將土地與保單變更至看護名下的行為，蘇家宏律師認為，其中是否存在法律瑕疵或權利侵害，仍需要更多具體的事實證據才能進一步認定。