生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（6日）上午10時57分針對11縣市發布低溫特報，因明（7日）寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報
影響時間：06日下午至08日晚上
＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣
＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會。早晚稍涼，低溫約18至22度，白天北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮約23至26度，南部及台東約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫下降。

明日受寒流影響，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

寒流持續影響到下周一，台南以北及宜蘭低溫9至14度，南部、花東及澎湖11至17度；高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度。

資料來源：氣象署

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／11縣市低溫特報「北北基非常寒冷」　連凍3天

