遭少年20槍掃射！茶行是外省幫派堂口　白衣男急衝現場換玻璃

記者鄧木卿／台中報導

台中市17歲李姓少年昨（5日）持改造的突擊步槍，朝太平區的「太平茶行」瘋狂掃射，造成玻璃上有20多個清晰彈孔，他帶槍投案後已被少年法院收容。據了解，該茶行原是附近一棟大樓建案的接待中心，建案完工後，由年約40歲的男子承租，雖掛茶行招牌，實際上則是某外省掛幫派的堂口，該男子在豐原也同樣設有茶行，兩處堂口是否還進行詐騙或其他不法用途，警方正進一步調查釐清中。

▲▼太平茶行遭少年開槍，身穿白衣的承租男子一度要進屋查看。（圖／民眾提供，下同）

李姓少年所拿的突擊步槍，原本是90短槍，雖然改造成長槍，但子彈還是90的，開槍時因為彈匣卡彈，當場異常冷靜的換了第二個繼續開，開完槍後搭計程車到警四分局投案。

警方獲報趕到現場，不久，1名白衣男子帶著10多名小弟也到了，一度要進屋查看玻璃受損情形，並馬上要叫人來更換，但被警方趕走。

據了解，這棟兩層樓建築名為茶行，裡面雖然擺放茶葉罐，但根本沒在賣茶，而是黑道兄弟泡茶喬事的堂口，而同樣的堂口，在豐原也有1家，由同1人承租。

李姓少年到案後辯稱，開槍原因是日前和茶行員工酒後起了糾紛，心生不滿才持槍洩憤，對於槍枝來源？受誰指使？真正開槍動機，全不吐實，就是要自己一肩扛責。

▲少年開槍後帶槍主動投案。

台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2 款規定裁定「收容」 ，2月6日凌晨護送至台中少年觀護所收容。

▲▼太平茶行實際是黑道喬事堂口。（圖／記者許權毅攝）