學校無視學生帶刀上課、作勢毆師　校長竟曾扣癌童善款

▲小花發現孩子的同學在班級群組中涉及恐嚇，見義勇為提告，新竹地方法院少年法庭2025年12月29日宣示該名同學應予訓誡。（圖／方萬民攝）

新竹三民國中擁有明星學校的光環，卻不只一位老師被學生惡整，學校知道以後，還疑似包庇學生，讓老師成為教育下的犧牲品。有學生恐嚇班上同學惡整老師，害老師遭校事會議調查導致老師被換掉。無獨有偶，另名老師則是人身安全受到威脅，學生不僅在班上亂砸資源回收桶，更作勢要攻擊老師，甚至帶雕刻刀上課引起同學恐慌。對此，老師向校方反應後，學校態度消極，老師有如在名為教育的荒島上，不斷尋找生存的方式。

小花（化名）向記者表示，另名也任職於三民國中的導師，因為管教班上的學生，卻遭到對方記恨，開始在班級上大鬧，不僅讓同學的上課品質備受影響，甚至連學生的家長都對該名老師提出申訴，導致老師受到校事會議的調查，嚴重的話恐連飯碗都不保。

不過，小花替該名老師感到委屈的是，後來這位「鬧事學生」的行為更加偏激，不僅會在班上把資源回收全部倒在地上，還一臉嘻皮笑臉的樣子看著老師，疑似故意激怒老師。甚至還在課堂上拿著東西胡亂敲打桌子，發出噪音打擾老師上課，當老師出言管教時，他甚至還衝向老師作勢要攻擊。

更誇張的是，這名學生有次在班上亂砸東西時，手裡還拿著雕刻刀，原本老師並不知道這件事情，但家長透過學生得知此事後，便來訊關心老師，老師才驚覺自己的人身安全已經受到威脅。令人心寒的是，這位老師並非沒有向學校求助過，他曾向學校反應，並表示願意改當國一班級的導師，希望可以擺脫充滿危險的原班級，但卻被學務處在公文系統上已讀不回。

小花向記者說，三民國中校方在這類事情發生以後均無積極作為，也沒提供家長和老師溝通的平台等。她說若學校希望教學穩定，那就不應該在沒有和家長溝通的狀況下把老師換掉，或是在收到家長反應班上有學生行為不當時，卻不積極處理。小花坦言「其實這樣被剝奪的，是孩子的受教權」。

▲新竹三民國中校長丁淑觀（右二）擁有台師大工業教育博士學位，更榮獲112年資深優良教師獎。（圖／翻攝教育部良師興國官網）

發生本案的新竹三民國中，校長為畢業國立台灣師範大學工業教育研究所博士班的丁淑觀，她曾兩度借調至新竹市教育局，因此除有優良的學歷外，也熟捻教育圈裡的行政程序。優秀的丁淑觀，過去任職於新竹市培英國中校長。期間完成學生請願成立管樂團、弦樂團、舞蹈團，皆為全國特優常勝軍，體育各項競賽囊括新竹市第一，沒想到如今卻捲入校園爭議。

▲新竹市議員田雅芳2023年曾劍指丁淑觀，質詢時提到其過去曾隱匿三民國中內出現霸凌情形，以及扣留癌症病童善款。（圖／翻攝自新竹市議會Youtube頻道）

不過，這也並非丁淑觀首次惹出風波，2023年新竹市議員田雅芳也曾在質詢台上劍指丁淑觀，提到其過去曾隱匿三民國中內出現霸凌情形，最後因為學校與教育處均未積極處理，導致家長提告至少年法庭，且霸凌者也被判有罪。除此之外，田雅芳也挖出，過去丁淑觀任職於培英國中校長期間，有位學生因為得肝癌，家裡卻沒錢醫治，後續學校幫其找來社會人士募款後，學校卻扣留這筆善款，導致學生根本無法使用，讓不忍母親辛苦的學生向媽媽說要放棄治療，最終該名學生也不幸過世。

本刊致電新竹三民國中校長室詢問相關回應，校長丁淑觀對於記者詢問有關2位老師遭遇的困境，以及田雅芳的指控時，丁淑觀回答這些指控她完全沒有聽過，不知道要怎麼回答，「不然有問題的話要不要直接到校長室聊」，說完以後直接掛電話。

