生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職　家長救不了

新竹三民國中為當地明星學校，許多家長擠破頭都要讓孩子進入該校，就連新竹市議員李國璋的孩子也就讀於此。（圖／方萬民）

▲新竹三民國中為當地明星學校，許多家長擠破頭都要讓孩子進入該校，就連新竹市議員李國璋的孩子也就讀於此。（圖／方萬民）

圖文／CTWANT

擁有名校光環的新竹三民國中，竟有資深優良教師遭學生鬥走的荒唐事！校內一名學生因不滿導師管教，竟惡意投訴他，更因恐嚇班上同學，最終遭法院宣示訓誡。不料最後老師竟被換掉，稱了這個學生的心，校方則被控「先射箭再畫靶」，於2025年3月初調查結果未定時，就先召開家長會撤換導師，但報告卻於3月底才出來。

新竹三民國中為當地的優質國中，過去因穩定的升學率和優秀的體育校隊，在家長之間擁有好口碑，許多家長擠破頭都要讓孩子進入該校，就連新竹市議員李國璋的孩子也就讀於此。不過，在美好升學藍圖的背後，任職於新竹三民國中的幾位老師卻藏著不為人知的辛酸。

小花控訴，孩子的班導因為被班上同學記恨，竟然遭針對並被換掉，而學校的調查更是先射箭再畫靶。（圖／方萬民攝）

▲小花控訴，孩子的班導因為被班上同學記恨，竟然遭針對並被換掉，而學校的調查更是先射箭再畫靶。（圖／方萬民攝）

小花（化名）的孩子目前正就讀新竹三民國中二年級，班導是位屆齡退休的資深老師，教學認真且充滿熱情，沒想到2025年3月11日，學校卻無預警召開家長會表示要將老師換掉。小花傾訴，換班導對老師來說，是很嚴重的事情，且這名班導不僅資深，對教學也充滿熱忱，因為學校缺人，所以才自願留下來當班導的，否則按照他的資歷是不用再下來當帶班導師。

小花控訴，班導會被換掉是因班上的一名同學而起。該同學因為不滿被老師管教，所以決心要讓班導被換掉，不僅多次申訴班導，還號召同學連署換掉班導，更時常把「我哥哥弄掉了2位班導」掛在嘴邊，似乎對此感到相當驕傲。最終，校方仍發動校事會議並讓班導接受調查，班導也因此身心俱疲，甚至得了恐慌症。

小花孩子班上某同學多次對班導申訴，還號召、恐嚇班上同學，並時常把「我哥哥弄掉了2位班導」掛在嘴邊。（圖／方萬民攝）

▲小花孩子班上某同學多次對班導申訴，還號召、恐嚇班上同學，並時常把「我哥哥弄掉了2位班導」掛在嘴邊。（圖／方萬民攝）

荒唐的是，因為班上有同學洩漏該同學投訴老師的事情，他也在班級群組中揚言「只要讓我知道是誰說出去的，那個人就死定了」等訊息。小花知道了以後，認為孩子受到恐嚇選擇報案讓案件走入司法程序，新竹地方法院少年法庭於2025年12月29日宣示該名同學應予訓誡。

不過，即便鬧事的同學受到法律的懲處，依然無法改變班導被換掉的命運，小花說「3月11日當天，換班導的事情確定以後，班上多數學生知道的第一反應是哭、是鬧，對認真又關愛學生的導師感到萬般不捨」，由此可知老師平時和學生的相處，其實是非常正常、沒有問題的。

荒唐的是，三民國中在2025年3月28日才完成該名班導的調查報告，但卻早在3月11日就召開家長會，並要求老師請假離開崗位，小花痛斥校方「先射箭再畫靶」認為學校為了平息少數學生家長的怒火，竟不惜犧牲一位多數家長認可的資深教師。

說到這裡，小花更拿出班上家長的聯署書給記者，目前共有11份連署書，內容寫道，在該老師的帶領下，班級2年的段考成績皆非常耀眼，並肯定老師的教學熱忱，無奈的是，在多位家長和學生的努力下，仍無扭轉老師被換掉的命運，小花也說「這些老師就好像拿來安撫家長的犧牲品」。

本刊致電新竹三民國中校長室詢問相關回應，校長丁淑觀對於記者詢問有關2位老師遭遇的困境，以及田雅芳的指控時，丁淑觀回答這些指控她完全沒有聽過，不知道要怎麼回答，「不然有問題的話要不要直接到校長室聊」，說完以後直接掛電話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

