　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

▲▼幫鍾文智查欠債者個資，南港派出所警員黃梓翔（現任副所長）遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲時任南港派出所警員的黃梓翔（現任副所長）涉嫌幫鍾文智查詢欠債者個資。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

鮑魚大亨鍾文智因炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元，最終判刑30年5月定讞，未料竟透過警方偽造簽到紀錄棄保潛逃，檢方追查後於114年將北市福德派出所副所長李俊良、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。檢調進一步追查，發現南港分局督察組長李新民、南港派出所警員黃梓翔（現任副所長）涉嫌接受鍾文智委託，透過系統查詢欠債者個資，複訊後李新民暫時請回，稍晚北院裁定黃梓翔羈押禁見。

檢方調查，鍾文智在警界人脈相當廣，判刑30年5月定讞後，竟提前打點好台北市信義分局福德派出所，委託警方協助偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定，順利在防逃機制啟動前先一步棄保潛逃。檢方追查後於114年將福德派出所副所長李俊良、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。

檢警進一步調查，發現鍾文智曾邀請南港分局兩線三星督察組長李新民上「名亨」酒店享樂；李昨(5日)遭約談到案後，坦承確實有接受過鍾文智招待喝花酒，嚴重影響警譽，未來恐遭拔官調職，還得面對行政懲處。除李新民外，李俊良、黃梓翔也是鍾文智招待上高檔酒店的常客。

另一方面，檢調還發現，鍾文智曾透過友人協助買股票，未料對方拿了錢後竟跑路、避不見面，鍾文智不甘損失，委託葉仲清找上黃梓翔幫忙，協助透過系統查詢欠債者家屬個資，再委託黑道上門討債。檢調昨約談李新民、黃梓翔到案，複訊後先將李請回，北院隨後依違反《個資法》裁定黃羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
快訊／暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見
快訊／好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！
開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

北市晚間傳火警！建築物1樓「狂冒濃煙」　消防員破門搶救

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈「被爬上車頂」　車主嚇到不敢動

警抓情侶酒駕幫妹子逃過罰單　下班後「旅館巧遇」滑進房5小時

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警9路大搜索　清運公司負責人遭聲押

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

北市晚間傳火警！建築物1樓「狂冒濃煙」　消防員破門搶救

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈「被爬上車頂」　車主嚇到不敢動

警抓情侶酒駕幫妹子逃過罰單　下班後「旅館巧遇」滑進房5小時

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警9路大搜索　清運公司負責人遭聲押

《陽光女子合唱團》何曼希太狠！沒借位「真呼巴掌」　邱以太痛喊：被打更親近

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

賞櫻何處去？中央大學「松櫻祭」登場　打造春日校園盛會

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

許瑋甯突哽咽！淚揭「家人離世傷口沒癒合」　被問楊丞琳「頓3秒」高EQ回應

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

【懷疑貓生】貓貓睡覺被媽媽叫醒 重心不穩直接用臉撐

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

警替女免罰單　事後一起進房5小時

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

更多熱門

相關新聞

鮑魚大亨廣布警界人脈　疑另有高階警涉喝花酒

鮑魚大亨廣布警界人脈　疑另有高階警涉喝花酒

連一鮑魚負責人鍾文智因炒股判刑定讞後逃亡，台北地檢署調查發現，鍾文智長年以招待喝花酒等方式建立警界人脈，其中，福德派出所前副所長李俊良，去年底已因涉嫌偽造報到簽名被收押，檢察官6日再將涉嫌幫鍾文智查個資的南港派出所副所長黃梓翔聲押禁見獲准，正擴大清查曾接受招待花酒的高階警官涉案情形。

南港2官警淪鮑魚大亨小弟　私查個資喝花酒被拔官處分

南港2官警淪鮑魚大亨小弟　私查個資喝花酒被拔官處分

幫鍾文智查個資討債　南港分局副所長聲押

幫鍾文智查個資討債　南港分局副所長聲押

台中「打手基地」內戰　斬斷老闆手腳筋反被虐殺

台中「打手基地」內戰　斬斷老闆手腳筋反被虐殺

助「鮑魚大亨」落跑　大帳房羈押

助「鮑魚大亨」落跑　大帳房羈押

關鍵字：

鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃李新民黃梓翔

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面