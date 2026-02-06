快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

▲時任南港派出所警員的黃梓翔（現任副所長）涉嫌幫鍾文智查詢欠債者個資。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

鮑魚大亨鍾文智因炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元，最終判刑30年5月定讞，未料竟透過警方偽造簽到紀錄棄保潛逃，檢方追查後於114年將北市福德派出所副所長李俊良、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。檢調進一步追查，發現南港分局督察組長李新民、南港派出所警員黃梓翔（現任副所長）涉嫌接受鍾文智委託，透過系統查詢欠債者個資，複訊後李新民暫時請回，稍晚北院裁定黃梓翔羈押禁見。

檢方調查，鍾文智在警界人脈相當廣，判刑30年5月定讞後，竟提前打點好台北市信義分局福德派出所，委託警方協助偽造簽名紀錄，讓他能避開定期報到的規定，順利在防逃機制啟動前先一步棄保潛逃。檢方追查後於114年將福德派出所副所長李俊良、以及鍾文智大帳房葉仲清羈押禁見。

檢警進一步調查，發現鍾文智曾邀請南港分局兩線三星督察組長李新民上「名亨」酒店享樂；李昨(5日)遭約談到案後，坦承確實有接受過鍾文智招待喝花酒，嚴重影響警譽，未來恐遭拔官調職，還得面對行政懲處。除李新民外，李俊良、黃梓翔也是鍾文智招待上高檔酒店的常客。

另一方面，檢調還發現，鍾文智曾透過友人協助買股票，未料對方拿了錢後竟跑路、避不見面，鍾文智不甘損失，委託葉仲清找上黃梓翔幫忙，協助透過系統查詢欠債者家屬個資，再委託黑道上門討債。檢調昨約談李新民、黃梓翔到案，複訊後先將李請回，北院隨後依違反《個資法》裁定黃羈押禁見。