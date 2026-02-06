妄議中央又貪財！　陸中紀委又打落4名「老虎」開除黨籍

▲陸中紀委開春重拳反腐，4名省部級與金融高官遭雙開。（圖／Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站今（6）日發布通報，4名省部級與金融高層官員進行嚴肅處分。涉案人員包括海南省委原常委、祕書長倪強，浙江省人大常委會原黨組副書記、副主任高興夫，以及陝西省西安市人大常委會原黨組書記、主任韓松。上述3人均被給予開除黨籍及公職（雙開）處分。此外，中國銀行原黨委委員、副行長林景臻亦因嚴重違紀違法被開除黨籍。通報顯示，此次處分均經中共中央批准，象徵2026年開春後大陸官方持續推動從嚴治黨與反腐敗鬥爭的意志。

通報詳列各受處分官員的違規細節與背景。在地方官員方面，海南省委原常委倪強被指喪失理想信念，且存在「妄議黨中央大政方針」與「搞迷信活動」等政治紀律問題。通報分析認為，倪強在落實決策部署時採取打折扣、搞變通等手段，並在幹部選拔、項目承攬中謀利，縱容配偶領取乾薪。處分結果除雙開外，亦終止其省黨代表資格，並移送檢察機關起訴。

浙江省人大常委會原副主任高興夫的案件則涉及與「政治騙子」結交及投機鑽營。調查指出，高興夫在職務晉升、公司上市與經營等方面，大搞權錢交易並收受巨額財物，同時存在道德敗壞、追求低級趣味等私德問題。通報指出，高興夫違規干預市場經濟活動，已嚴重違反政治、組織、廉潔、工作與生活紀律，性質屬惡劣範疇。

陝西省西安市人大常委會原主任韓松的案情主要集中於違反組織原則與權錢交易。通報顯示，韓松長期無償借用管理對象的車輛，並在幹部選拔及企業經營中為他人謀取利益。調查結果認為，韓松毫無紀法底線，其行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，依規決定給予雙開處分，並收繳其違法所得，相關物證一併移送司法機關。

金融體系官員部分，中國銀行原副行長林景臻被通報存在私藏、閱看有政治問題書籍的違紀行為。通報分析其行為指出，林景臻將信貸權力異化為謀利工具，在貸款融資方面大搞權錢交易，並違規擁有非上市公司股份。由於林景臻涉及金融系統權力運用，通報強調其將信貸資源轉化為個人私利的行為，性質極其嚴重，決定開除其黨籍並取消相應待遇。

針對上述案件，通報指出這4名官員在中共十八大後均表現出「不收斂、不收手」的特點。分析認為，儘管大陸中央多次重申廉政要求，上述人員仍目無法紀，涉及政治、組織、廉潔等多項紀律紅線。通報中反覆提及「喪失理想信念」與「背棄初心使命」，作為對涉案官員定性的政治判準，並強調處分是基於維護黨紀威嚴。

目前上述案件已完成黨內與行政處分程序。依據大陸法律規範，倪強、高興夫、韓松及林景臻的涉嫌犯罪問題已全部移送檢察機關依法審查起訴。

大陸官方透過此波密集通報，對外展示對不同行政領域與金融體系的監管力道。通報最後以收繳違紀所得與移送涉案財物作結，後續將進入司法審判流程，目前尚無更進一步的量刑資訊。