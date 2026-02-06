　
    • 　
>
超扯烏龍！白人夫妻產下「0血緣黑人女嬰」　怒告診所誤植胚胎

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 夫婦因診所疏失誕下毫無血緣關係的女兒。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一對白人夫妻控告當地生殖診所，指控院方去年4月進行胚胎植入手術時嚴重疏失，誤將他人胚胎植入妻子子宮，導致她在去年12月11日誕下一名與他們毫無血緣關係的「非白人女嬰」。

根據《奧蘭多前哨報》報導，女子斯科爾（Tiffany Score）及丈夫米爾斯（Steven Mills）早在2020年便於奧蘭多IVF Life生殖診所冷凍保存了3顆胚胎，該診所標榜提供「先進生育照護」與「尖端技術」服務。

嬰兒出生當下察覺異狀　基因檢測證實無血緣

5年後胚胎成功植入後，夫妻倆迎來新生命，但嬰兒出生當下，兩人立刻察覺異狀，因為他們身為白種人，女兒外貌卻明顯呈現非白人特徵。後續基因檢測證實，女嬰與夫妻倆完全沒有血緣關係。

夫妻倆的律師斯卡羅拉（John Scarola）於今年1月5日致函診所，要求院方協助尋找女嬰的親生父母，並交代夫妻胚胎下落。訴狀指出，這對夫妻在懷孕期間已和女嬰建立「極為強烈的情感連結」，儘管願意親自撫養孩子，但認為仍有法律與道德責任讓女嬰與親生父母團聚。

深愛女嬰卻擔憂被要回　親生子女恐在他處

斯卡羅拉說明，「他們已經深深愛上這個孩子」，「但他們擔心的是她其實是別人的孩子，隨時可能有人出面聲稱是孩子的監護人並要回嬰兒。」更令夫妻擔憂的是，他們的胚胎可能已被植入他人體內，甚至可能已有人懷孕或正在撫養他們的親生子女。

訴訟要求強制大規模基因檢測　診所刪除聲明

訴訟要求法院緊急介入，強制診所通知所有可能受影響的患者，進行大規模基因檢測，並支付5年份的檢測費用。涉案醫師麥克尼科爾（Milton McNichol）曾獲多項患者好評獎，是奧蘭多知名生殖醫學專家，診所網站曾發布聲明表示正配合調查，但該聲明現已刪除。

02/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

