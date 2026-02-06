　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄計程車「春節加成」時間出爐　連10天原運價再加50元

▲高雄計程車春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄計程車實施春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市政府交通局表示， 115年高雄市計程車春節加成自2月13日至2月22日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，由於計費表已納有春節加成功能，請民眾依跳表金額支付車資。

為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市依往例實施春節運價加成，實施期間為2月13日凌晨零時至2月22日夜間12時止，共計10日。

另外，交通局也製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社等協助發送司機張貼，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

▲高雄計程車春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄計程車實施春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局提醒，搭乘計程車時司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益，如遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向市府24小時服務專線申訴（檢舉電話：1999），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

交通局也呼籲，春節期間民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按錶收費，以免遭重罰得不償失。

02/04 全台詐欺最新數據

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師提2疑點
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃市「受訓即就業2.0」上路　加碼大客車駕駛福利

桃市「受訓即就業2.0」上路　加碼大客車駕駛福利

桃園市交通局為紓解公車駕駛人力短缺問題，於今年1月1日推出新版「大客車受訓即就業2.0」計畫。這項升級計畫要求品行審查、加碼獎金、風險保障與擴大人力來源等四大面向，除大幅提高福利待遇還納入首年駕駛員責任保險補助機制。其中新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），確保受僱者無刑事紀錄，以確保市民搭乘時能更安心。

公館圓環拆除通勤多25分鐘？北市公布數據

公館圓環拆除通勤多25分鐘？北市公布數據

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

高雄計程車春節加成跳表收費交通局乘車申訴

