高雄計程車「春節加成」時間出爐　連10天原運價再加50元

▲高雄計程車實施春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市政府交通局表示， 115年高雄市計程車春節加成自2月13日至2月22日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，由於計費表已納有春節加成功能，請民眾依跳表金額支付車資。

為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市依往例實施春節運價加成，實施期間為2月13日凌晨零時至2月22日夜間12時止，共計10日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，交通局也製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社等協助發送司機張貼，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

▲高雄計程車實施春節加成。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局提醒，搭乘計程車時司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益，如遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向市府24小時服務專線申訴（檢舉電話：1999），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

交通局也呼籲，春節期間民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按錶收費，以免遭重罰得不償失。