政治焦點

賴清德將「大陸定義為外國」　顏擇雅：李貞秀爭議因此而起

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新科立委李貞秀因具有中國籍，引發輿論熱議。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨新科立委李貞秀因上任後，仍具有中國籍，而引發輿論熱議。對此，作家顏擇雅今（6日）指出，賴清德將「大陸地區」定義為「外國」，李貞秀的爭議基本上就是因此而起，但她擔憂，「中配參政權」爭議很難跟「中配有沒有受到歧視」的這個問題做出切割，這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。

顏擇雅表示，許多人認定中華人民共和國本來就是外國，在情感上，她認為這些人是對的，畢竟台灣人去中國，再怎麼被「歡迎回到祖國」，也難免會有身在外國的感受。

顏擇雅指出，台灣與中國在不少用語上不同，譬如西紅柿、土豆，還有一大堆「把反腐鬥爭進行到底」之類的政治口號。她進一步指出，台灣與中國在法律制度上也不同，對感到神聖的東西也不同，譬如台灣人對延安不會有「革命聖地」的感受，中國人熱血沸騰的兩彈一星、長津湖戰役等，台灣人也都沒感覺。

不過，顏擇雅坦言，事實上，目前《中華民國憲法》沒把「大陸地區」視為外國，過去30年來，在此憲法架構之下，整個法律設計就是如此，而賴清德上台後，有一項政策明顯與蔡英文時期不同，就是明確將「大陸地區」定義為「外國」。

顏擇雅說明，賴清德將「大陸地區」定義為「外國」，是陳水扁時期也沒有的，她直指，李貞秀的爭議基本上就是因此而起，所以，李貞秀的爭議若再拖下去，變成司法訴訟的話，賴政府可能吃虧。

此外，顏擇雅認為，在政治上，民主就是票多的贏，兩岸合法通婚已長達30幾年，許多中配已融入台灣社會，不少台灣人就算身邊沒中配，也有同學或同事的媽媽或配偶是中配，知道她或他們對家庭的付出。

顏擇雅說，「中配參政權」爭議很難跟「中配有沒有受到歧視」的這個問題做出切割，這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。

不過，顏擇雅也強調，她不是認為賴政府做法一定要跟小英、阿扁一樣，只是政治是可能的藝術，兩岸之間，防止滲透很重要，但別予人口實也很重要，也就是「民進黨跟14億人為敵」這種口實。

顏擇雅點出，中配既然無法放棄中華人民共和國國籍，她比較贊成的做法是，要求中配在台灣登記參選前，就必須公開宣示拋棄自己對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國在台灣。

最後，顏擇雅表示，如此一來，當然還是會有中配參政，但至少會杜絕那種不想被中共不信任的中配參政，畢竟一旦被中共不信任，下場可以是很慘的。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄初選開打！南方問政聯盟集結18議員+新人　跨派系打團體戰

陳怡君被停權恐脫黨參選　顏若芳認：一定會有人落選

哪看來的？藍營要批蘇巧慧6政策「卻搞錯2項」　還有1項是侯友宜政見

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

TVBS民調／藍白合奏效！高虹安拿5成支持度　輾壓所有可能對手

卓榮泰不副署眷改條例　黃國昌批違法濫權：一定會得到歷史教訓

金曲歌王陪同站台　湧言會5人登記民進黨北市議員初選

王義川酸「建商女婿談都更」　黃國昌反批：民進黨收多少建商政治獻金？

「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

內政部卡李貞秀索資質詢　黃國昌批：法律解釋可隨時變化？

民眾黨立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的中配身分近來引發爭議。網紅Cheap在臉書上發文表示，「兩岸條例」規定，大陸地區人民設籍滿10年即可參選；但「國籍法」又說，公職人員不能有雙重國籍，如果提出證明是必要的，當初就不該讓她報名才是。Cheap最後也說，賣國根本不需要中國籍，有中華民國護照，也不會變得很愛國。

