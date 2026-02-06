▲民眾黨新科立委李貞秀因具有中國籍，引發輿論熱議。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨新科立委李貞秀因上任後，仍具有中國籍，而引發輿論熱議。對此，作家顏擇雅今（6日）指出，賴清德將「大陸地區」定義為「外國」，李貞秀的爭議基本上就是因此而起，但她擔憂，「中配參政權」爭議很難跟「中配有沒有受到歧視」的這個問題做出切割，這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。

顏擇雅表示，許多人認定中華人民共和國本來就是外國，在情感上，她認為這些人是對的，畢竟台灣人去中國，再怎麼被「歡迎回到祖國」，也難免會有身在外國的感受。

顏擇雅指出，台灣與中國在不少用語上不同，譬如西紅柿、土豆，還有一大堆「把反腐鬥爭進行到底」之類的政治口號。她進一步指出，台灣與中國在法律制度上也不同，對感到神聖的東西也不同，譬如台灣人對延安不會有「革命聖地」的感受，中國人熱血沸騰的兩彈一星、長津湖戰役等，台灣人也都沒感覺。

不過，顏擇雅坦言，事實上，目前《中華民國憲法》沒把「大陸地區」視為外國，過去30年來，在此憲法架構之下，整個法律設計就是如此，而賴清德上台後，有一項政策明顯與蔡英文時期不同，就是明確將「大陸地區」定義為「外國」。

顏擇雅說明，賴清德將「大陸地區」定義為「外國」，是陳水扁時期也沒有的，她直指，李貞秀的爭議基本上就是因此而起，所以，李貞秀的爭議若再拖下去，變成司法訴訟的話，賴政府可能吃虧。

此外，顏擇雅認為，在政治上，民主就是票多的贏，兩岸合法通婚已長達30幾年，許多中配已融入台灣社會，不少台灣人就算身邊沒中配，也有同學或同事的媽媽或配偶是中配，知道她或他們對家庭的付出。

顏擇雅說，「中配參政權」爭議很難跟「中配有沒有受到歧視」的這個問題做出切割，這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。

不過，顏擇雅也強調，她不是認為賴政府做法一定要跟小英、阿扁一樣，只是政治是可能的藝術，兩岸之間，防止滲透很重要，但別予人口實也很重要，也就是「民進黨跟14億人為敵」這種口實。

顏擇雅點出，中配既然無法放棄中華人民共和國國籍，她比較贊成的做法是，要求中配在台灣登記參選前，就必須公開宣示拋棄自己對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國在台灣。

最後，顏擇雅表示，如此一來，當然還是會有中配參政，但至少會杜絕那種不想被中共不信任的中配參政，畢竟一旦被中共不信任，下場可以是很慘的。