毒犯進派出所「上銬還一路自拍」筆錄也入鏡　超扯畫面曝光

▲蔡男用手機拍攝派出所內環境。（圖／翻攝網路）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名蔡姓男子涉嫌毒品案遭警方帶回派出所，竟光明正大使用手機拍攝製作筆錄過程，還將員警電腦資料、廁所等派出所內環境「全都錄」，事後PO網炫耀，引起外界譁然，質疑警方處置有疏失。對此，台中市第五警分局坦承「戒護過程中疏未妥善管控」，已對失職人員懲處在案，會加強訓練。

1名自稱是「警職同行」的網友在網路社群發文表示，「派出所駐地內部是不能拍照錄影，為什麼現行犯逮補上銬還能使用手機？拍偵訊室甚至還拍電腦筆錄畫面，警察竟然沒制止？傻眼至極」。

根據網友提供影片內容顯示，犯嫌一路從在摩鐵遭逮、上銬、坐警車、進派出所，整個戒護過程通通以手機拍攝紀錄下來，更離譜的是，他被帶進派出所，左手戴上手銬後，竟還以右手操作手機，將所內環境幾乎拍了一遍，甚至還拉近鏡頭放大特寫員警電腦資料，離譜畫面引發熱議。

全案被披露後，台中市第五警分局坦承疏失，表示本案是在昨天（5日）上午7時許辦理民眾糾紛案件時，請蔡男（29歲）以關係人協助調查，警員同時還查獲蔡男涉嫌持有毒品，但處理員警未落實三安要求（案件安全、人犯安全、員警安全），且戒護過程中疏未妥善管控，導致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情。

據了解，蔡男當時疑向警方聲稱，需要聯繫家人，員警才讓蔡男使用手機，未料蔡男卻在派出所內亂拍。五分局指出，目前已依規定懲處失職人員，並列為案例教育，後續將加強訓練。