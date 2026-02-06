拒空頭支票！　他批蘇巧慧6政見「大撒幣」：債留子孫只為騙選票

▲立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布「六大福利政見」，國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴批判，蘇巧慧的福利政策實為毫無財政規劃的「大撒幣」，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用「空頭支票」騙取選票。

蘇巧慧4日公布福利政見影片，內容包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等六大福利政見。

蕭敬嚴直言，福利政策的落實必須建立在穩健的財政紀律之上。新北市作為全台人口最多的城市，統籌分配稅款長期不公，人均預算始終在六都中墊底。在預算結構如此吃緊的現狀下，蘇巧慧大張旗鼓提出多項高額補貼，卻對最重要的「預算規模」與「經費來源」隻字未提。

「沒有財務規劃的福利，就是公然詐騙！」蕭敬嚴痛批，蘇巧慧過去在國會多年，理應了解政府預算編列的嚴謹性，如今為了選舉，卻表現得像個「財政外行」。他質疑，若這些政見真的實施，究竟是要排擠現有的交通建設預算？還是要舉債支應，讓新北市民背負沉重的債務枷鎖？

蕭敬嚴強調「世代正義」的重要性，「身為年輕一代的從政者，我最擔心的就是『債留子孫』。蘇巧慧的政見若沒有財政基礎，最後不是淪為跳票，就是讓新北市陷入財政危機。這對正在努力打拚的年輕人來說，不是福利，而是加重未來的負擔。」

蕭敬嚴指出，蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者健保費。但根據統計，新北市65歲以上長者已突破75萬人大關，若每月補助額約826元計算，一年所需預算就高達約 74億3,400萬元。 「目前新北市已有針對中低收入及高齡長者補助，蘇巧慧卻要幫有錢人省健保費？」蕭敬嚴反問，這多出來的數十億預算，是要砍掉捷運汐東線的建設款？還是要削減基層員警的津貼？再以新北市約30萬名中小學生計算，每餐平均成本60元、一學年約200個上課日計算，預算高達 36億元。

蕭敬嚴痛批，蘇巧慧對預算籌措隻字未提，難道是想複製當年蘇貞昌在屏東「五大建設」卻留下一堆債務的模式嗎？至於0至6歲每月加碼2,000元育兒補貼，依新北市幼童約20萬人估計，這項政見一年將支出 48億元。單只是其中三項政策加總，單年預算缺口就突破158億元！蘇巧慧一開口就要花掉新北市近8%的年度總預算，卻不說明稅收從何而來。蕭敬嚴表示，蘇巧慧過去在立法院貴為「蘇院長之女」，可能習慣了中央要錢有錢的資源優勢，「這不是在做福利，這是在掏空新北！」

蕭敬嚴呼籲，蘇巧慧應立即說清楚這六大福利政見的具體經費估算，並交代要從哪項預算中撥補，而非只會躲在漂亮的文宣背後開空頭支票。他也提醒市民，選舉應該是比拼建設新北的具體願景，而非看誰撒錢撒得多。

「汐止需要的是捷運路網的加速落實、是交通瓶頸的改善，而非虛無飄渺的福利口號。」蕭敬嚴表示，他將持續與國民黨新北市長參選人及黨團站在一起，守護新北市民的荷包，杜絕任何毫無底線的政治買票行為，不讓「撒幣女王」用虛假的紅包騙取選票，卻讓新北市民承擔債留子孫的代價。

