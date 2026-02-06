　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拒空頭支票！　他批蘇巧慧6政見「大撒幣」：債留子孫只為騙選票

▲▼立法院新會期，立委蘇巧慧簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布「六大福利政見」，國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴批判，蘇巧慧的福利政策實為毫無財政規劃的「大撒幣」，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用「空頭支票」騙取選票。

蘇巧慧4日公布福利政見影片，內容包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等六大福利政見。

蕭敬嚴直言，福利政策的落實必須建立在穩健的財政紀律之上。新北市作為全台人口最多的城市，統籌分配稅款長期不公，人均預算始終在六都中墊底。在預算結構如此吃緊的現狀下，蘇巧慧大張旗鼓提出多項高額補貼，卻對最重要的「預算規模」與「經費來源」隻字未提。

「沒有財務規劃的福利，就是公然詐騙！」蕭敬嚴痛批，蘇巧慧過去在國會多年，理應了解政府預算編列的嚴謹性，如今為了選舉，卻表現得像個「財政外行」。他質疑，若這些政見真的實施，究竟是要排擠現有的交通建設預算？還是要舉債支應，讓新北市民背負沉重的債務枷鎖？

蕭敬嚴強調「世代正義」的重要性，「身為年輕一代的從政者，我最擔心的就是『債留子孫』。蘇巧慧的政見若沒有財政基礎，最後不是淪為跳票，就是讓新北市陷入財政危機。這對正在努力打拚的年輕人來說，不是福利，而是加重未來的負擔。」

蕭敬嚴指出，蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者健保費。但根據統計，新北市65歲以上長者已突破75萬人大關，若每月補助額約826元計算，一年所需預算就高達約 74億3,400萬元。 「目前新北市已有針對中低收入及高齡長者補助，蘇巧慧卻要幫有錢人省健保費？」蕭敬嚴反問，這多出來的數十億預算，是要砍掉捷運汐東線的建設款？還是要削減基層員警的津貼？再以新北市約30萬名中小學生計算，每餐平均成本60元、一學年約200個上課日計算，預算高達 36億元。

蕭敬嚴痛批，蘇巧慧對預算籌措隻字未提，難道是想複製當年蘇貞昌在屏東「五大建設」卻留下一堆債務的模式嗎？至於0至6歲每月加碼2,000元育兒補貼，依新北市幼童約20萬人估計，這項政見一年將支出 48億元。單只是其中三項政策加總，單年預算缺口就突破158億元！蘇巧慧一開口就要花掉新北市近8%的年度總預算，卻不說明稅收從何而來。蕭敬嚴表示，蘇巧慧過去在立法院貴為「蘇院長之女」，可能習慣了中央要錢有錢的資源優勢，「這不是在做福利，這是在掏空新北！」

蕭敬嚴呼籲，蘇巧慧應立即說清楚這六大福利政見的具體經費估算，並交代要從哪項預算中撥補，而非只會躲在漂亮的文宣背後開空頭支票。他也提醒市民，選舉應該是比拼建設新北的具體願景，而非看誰撒錢撒得多。

「汐止需要的是捷運路網的加速落實、是交通瓶頸的改善，而非虛無飄渺的福利口號。」蕭敬嚴表示，他將持續與國民黨新北市長參選人及黨團站在一起，守護新北市民的荷包，杜絕任何毫無底線的政治買票行為，不讓「撒幣女王」用虛假的紅包騙取選票，卻讓新北市民承擔債留子孫的代價。
 

02/04 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

相關新聞

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

黃國昌批6大政見是透支未來　蘇巧慧：會在財政考量下一一實現

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布福利政見影片，其中提到包括公立國中小學營養午餐免費等六大政見。同樣有志參選新北市長的民眾黨主席黃國昌則批評是透支未來、為何反對財劃法讓新北拿更多財源？對此，蘇巧慧今（5日）受訪時回應，國民黨跟傅崐萁的《財劃法》修正版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，新北市確實要持家有道，未來會善用自己調度資源能力在財政考量下一一實現。

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

蘇巧慧當選就剃光頭？　陳柏惟：衝刺期再弄一下

蘇巧慧當選就剃光頭？　陳柏惟：衝刺期再弄一下

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

