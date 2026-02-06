財劃法後第二例！卓榮泰不副署眷改條例　行政院：修法明顯違憲

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在今年1月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村，引來綠營批評。行政院發言人李慧芝今（6日）表示，這是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

羅智強所提出的《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案，現行「國軍老舊眷村」定義為民國69年以前興建完成之軍眷住宅，經三讀修正後，放寬老舊眷村定義，調整為「指『本條例公布施行』前興建完成之軍眷住宅『且有改建之必要』」。不過綠營批評，該修法是為了慈仁八村，而慈仁八村本來就不符合眷改條例，為了去滿足它修法是圖利罪。

李慧芝表示，由於本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

此外，李慧芝說，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。