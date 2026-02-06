　
社會 社會焦點 保障人權

屁股寫「母豬」淫辱少女還拍性愛片　變態阿兵哥賠百萬換免囚

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現役軍人對未成年少女拍性愛片，還外洩供人觀賞遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓現役軍人在網路上認識未成年小女友後，不但多次誘拐少女開房拍攝性愛影片，更在對方臀部用筆寫下「母豬」、「精液廁所」等極盡侮辱的字眼並錄影傳閱，曾男一審被判刑2年，上訴後，他趕緊拿出100萬元與被害人達成和解，高雄高分院日前改判，雖維持2年刑度，但緩刑3年，讓他得以逃過吃牢飯。

判決指出，曾姓男子是在2021年透過網路釣上未滿18歲的少女小莉（化名），兩人發展成情侶關係，沒想到曾男竟色慾薰心，自同年10月起，多次帶小莉上旅館開房，並掏出手機拍下兩人的性愛過程。

可惡的是，曾男不僅拍片，更把小莉當成凌辱工具，2022年5月，他竟在小莉鳳山住處，變態地在對方臀部寫下「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等字眼，隨後錄製成猥褻影片，甚至將這些踐踏尊嚴的影像傳給他人觀賞。

後來小莉母親發現，氣得報警提告，高雄地院一審時，法官認為曾男行為惡劣，依違反《兒少性剝削防制條例》合併判處2年徒刑。

全按上訴後，曾男擔心丟了軍職又要入獄，趕緊掏出100萬元賠償少女及其家屬，成功取得對方諒解。

高雄高分院審理後認為，曾男已展現悔意並達成和解，雖然維持2年刑度，但宣告緩刑3年，期間須交付保護管束並接受4場法治教育。全案仍可上訴。

