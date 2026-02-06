　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

▲賽程表。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

記者施怡妏／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日舉行，各國30人名單6日正式出爐，中華隊共計納入16位投手、3位捕手、7位內野手與4位外野手。中華隊在小組賽被分在C組，與日本隊、澳洲、捷克以及韓國同組，3月5日起連續4天出賽，比賽地點為東京巨蛋。

3月5日起連續4天出賽

本屆中華隊預賽將從東京巨蛋的C組開打，從3月5日起連續4天出賽，依序碰上澳洲、日本、捷克與南韓。

賽程方面，3/2、3/3先在宮崎SOKKEN體育場打兩場熱身賽，皆為10時開始，對手分別是歐力士猛牛二軍、福岡軟銀鷹二軍；正式賽移師東京巨蛋，3/5（四）11時對澳洲、3/6（五）18時戰日本、3/7（六）11時碰捷克、3/8（日）11時交手韓國。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃君瀚製作，經編輯審核）

▲中華隊名單。（AI協作圖／記者黃君瀚製作，經編輯審核）

中華隊WBC 30人名單

投手（16人）
林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）
吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）
鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）
陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

▲《CBSsports》戰力分析 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

美媒分析戰力「中華隊排18名」志在參加

根據美媒《CBSsports》戰力分析，中華隊僅排第18名，與捷克、巴西、尼加拉瓜、英國放在同一檔，並用超直接的語氣點出：這5隊「不是認真的冠軍競爭者」，雖然在各自國家推廣棒球值得肯定，但整體天賦仍顯不足。

換句話說，外界對中華隊的期待並非「衝擊冠軍」，甚至連「8強」都不是預設情境，而是更務實地落在分組賽能不能咬住勝場、把晉級希望延續到最後一戰。

02/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新兵打靶「左臉不見」　調查結果曝　
連夜拆光78塊「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億
「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　宣示WBC要雪恥
「WBC封面照放這3人」台灣應援大軍湧入！　海放其他國家
少女臀部寫「母豬」淫辱片轉傳　變態阿兵哥賠百萬
《豆腐媽媽》墜樓影片曝！「頭重擊水泥地」全場嚇傻
快訊／聯結車迎面撞！　休旅車一家四口最新情況曝
嗆「賴清德我乾爹」！前副市長之子吸金1.3億　遭判7年10月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

