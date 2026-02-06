WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

▲賽程表。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）



記者施怡妏／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日舉行，各國30人名單6日正式出爐，中華隊共計納入16位投手、3位捕手、7位內野手與4位外野手。中華隊在小組賽被分在C組，與日本隊、澳洲、捷克以及韓國同組，3月5日起連續4天出賽，比賽地點為東京巨蛋。



3月5日起連續4天出賽

本屆中華隊預賽將從東京巨蛋的C組開打，從3月5日起連續4天出賽，依序碰上澳洲、日本、捷克與南韓。

賽程方面，3/2、3/3先在宮崎SOKKEN體育場打兩場熱身賽，皆為10時開始，對手分別是歐力士猛牛二軍、福岡軟銀鷹二軍；正式賽移師東京巨蛋，3/5（四）11時對澳洲、3/6（五）18時戰日本、3/7（六）11時碰捷克、3/8（日）11時交手韓國。

▲中華隊名單。（AI協作圖／記者黃君瀚製作，經編輯審核）



中華隊WBC 30人名單

投手（16人）

林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）

吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）

陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

▲《CBSsports》戰力分析 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）



美媒分析戰力「中華隊排18名」志在參加

根據美媒《CBSsports》戰力分析，中華隊僅排第18名，與捷克、巴西、尼加拉瓜、英國放在同一檔，並用超直接的語氣點出：這5隊「不是認真的冠軍競爭者」，雖然在各自國家推廣棒球值得肯定，但整體天賦仍顯不足。

換句話說，外界對中華隊的期待並非「衝擊冠軍」，甚至連「8強」都不是預設情境，而是更務實地落在分組賽能不能咬住勝場、把晉級希望延續到最後一戰。