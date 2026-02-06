請生理假被嗆耐痛力太差　主管酸「我老婆都正常上班」女氣炸離職

▲女子因為請生理假被刁難。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子因為生理期向主管請假，沒想到主管卻把她叫到辦公室訓斥，認為她不應該為此請假，還認為她應該要「提高忍痛能力」，讓她氣憤想離職，貼文曝光後引發網友熱議。

被逼提高耐痛力 女請生理假遭主管刁難

這名女子在國外論壇Reddit上發文，她因為生理期導致嚴重經痛和頭痛，連續3個月每個月都會請一天生理假，儘管她在請假信件中有詳細說明身體狀況，仍被經理叫到辦公室。

女子表示，經理告訴她，「我老婆也有月經，但她每個月都會照常上班」，當她反駁每個人耐痛程度不同時，沒想到經理居然說，「那就提高你的耐痛能力啊」，讓她非常生氣。

請假被酸爆還扣薪 女子怒離職

貼文曝光後引來許多網友討論，「你的公司規模大嗎？如果是有規模的公司，可以因為他的說詞告他性騷擾」、「建議和人資部門投訴，他在辦公室和女同事說這種話非常不專業」。

原PO表示，她後來沒多久就離職了，因為該名主管其實是老闆兒子，所以即使向公司申訴，人資也沒辦法幫忙，而且對方後來還以她參與工作相關課程為由，在薪水中扣除相關費用，讓她決定離職。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​