歲末迎馬年防災不打烊　南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

▲南消五大於南灣里歲末迎新春餐會進行防火防災宣導，透過互動方式提升民眾安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為提升社區防火防災意識，台南市消防局第五大隊大灣分隊，聯合大灣防火宣導隊，日前深入永康區南灣里，於「歲末迎新春餐會」活動中進行防災宣導，把消防安全觀念帶進社區、落實到日常生活。

消防人員針對近期多起火警案例，以生動活潑的遊戲互動方式，向民眾說明火災預防與正確應變觀念，現場並實地教導滅火器操作要領、CPR民眾版急救教學，同時宣導住警器安裝的重要性，提醒民眾注意用電不超載，並加強防範一氧化碳中毒的相關知識。

消防人員也特別提醒，歲末大掃除清理舊物之際，更應避免在室內及逃生動線堆放大量雜物，因雜物堆積不僅容易助長火勢迅速延燒，也可能影響逃生與消防人員搶救動線，增加居民及救災人員的風險。

臺南市政府消防局局長楊宗林表示，防災就如策馬前行，唯有緊握安全韁繩，才能讓火災速速退避；春節期間各消防分隊不打烊，將持續為市民安全把關。

第五大隊大隊長陳坤宗指出，從清理住家通道雜物、檢查燃氣熱水器通風狀況，到日常用火、用電安全的落實，希望將消防安全意識轉化為市民的生活習慣，讓平安成為過年的基本配備。