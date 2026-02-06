FBI無法破解記者iPhone　蘋果「鎖定模式」高強度防護成關鍵

▲蘋果「鎖定模式」高強度防護引起關注。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳立言／綜合報導

一份根據近期公開的法院文件顯示，美國聯邦調查局（FBI） 在調查案件期間，曾扣押一名《華盛頓郵報》記者所使用的 iPhone，但即使裝置已在官方掌控之下，調查人員仍無法存取其中資料。

文件指出，關鍵原因在於該支 iPhone 已啟用蘋果的「鎖定模式（Lockdown Mode）」，使得既有的數位鑑識手段無法發揮作用。

鎖定模式並非一般設定

鎖定模式是蘋果針對高風險族群所設計的進階安全功能，最早於 iOS 16 推出。該模式會主動關閉多項可能被利用的系統功能，包括訊息附件解析、部分網頁技術與未授權裝置連線，藉此降低惡意攻擊與監控風險。與一般「螢幕鎖定」不同，鎖定模式的設計目標並非便利性，而是在極端情境下最大化資料保護強度。

執法單位面臨技術限制

從法院文件內容可以看出，即使在合法扣押裝置的前提下，FBI 仍無法在未取得解鎖密碼的情況下讀取資料，顯示鎖定模式已對現行鑑識工具形成實質限制。

這也再次凸顯 Apple 長期主張的立場：公司本身並不保留可用於解鎖用戶裝置的後門機制。

隱私與偵查界線再度引起關注

案例曝光後也引發網友熱烈討論。支持者認為，對新聞工作者與人權相關職業而言，這類防護機制是保障消息來源安全的重要工具；但也有意見指出，當裝置成為關鍵證據時，執法單位取得資料的困難度正持續提高。

在行動裝置安全設計持續強化的趨勢下，使用者隱私保護與司法調查需求之間的平衡問題，仍將是未來政策與技術層面的長期課題。