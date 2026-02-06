移民署屏東服務站寒冬港邊送暖　漁工物資滿載樂開懷

▲移民署屏東服務站寒冬送暖漁工。（圖／屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲，為讓遠渡重洋來臺打拚的外籍漁工感受溫暖，移民署南區事務大隊屏東縣服務站結合多個慈善團體，舉辦寒冬送暖物資捐贈活動，準備白米、發熱衣、餐盒及禦寒衣物等民生物資，並深入東港碼頭漁船發放。漁工們滿載而歸、笑容滿面，寒冬中洋溢人情溫度。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站這次攜手「社團法人屏東縣慈芯慈善會」、「十方緣慈善功德會」、「祐祥生命禮儀」及「奕祈生命禮儀」等多個單位參與。

這次活動集結民間大愛，共準備了白米、發熱衣、米粉、餐盒及衛生紙各200份，更有大量冬季厚外套與厚毛毯，捐贈給「屏東縣漁工職業工會（FOSPI）」轉發。屏東縣服務站主任武淑賢也特別致贈感謝狀，感謝這四個單位在寒冬中共襄盛舉。

活動當天湧現領取人潮，漁工們拿到物資後笑逐顏開，不少人迫不及待當場穿起外套，抵禦冬季寒風。現場隨處可見漁工們騎著腳踏車，後座與把手滿載沉甸甸的白米、衛生紙及生活用品，眾人滿載而歸的身影及幸福滿足的表情，備感溫馨。



除了定點發放，工作人員更直奔東港碼頭，深入漁船泊靠區親自遞送物資。許多外籍漁工生活起居都在狹窄、潮濕的船艙內，空間侷促且寒氣逼人，生活相當艱辛。平日安靜的岸邊，在工會人員一陣熱情吆喝下，原本正在休息的漁工們驚喜地紛紛探頭，看見豐富的物資與防寒衣物，大家紛紛豎起大拇指，感謝臺灣人對他們的關心與體諒。

屏東縣慈芯慈善會理事長吳雅燕表示，看見漁工朋友們的笑容非常感動，她坦言：「這次關懷活動籌辦稍微倉促了一點，否則一定可以準備更多物資，希望未來能持續號召更多力量來支持他們。」

屏東縣服務站武淑賢主任強調，外籍漁工是臺灣漁業的得力助手，透過跨界合作，不僅能解決其禦寒需求，更能讓遠到異鄉工作的勞工們在臺灣感受到人情溫暖，安心工作。武主任更特別提醒，詐騙集團常利用移工想賺外快的心理，以數千元至萬元的代價收購銀行存簿或金融卡，大家工作很辛苦，千萬不要為了眼前的小利，將自己的銀行帳戶或證件賣給他人使用。她強調，帳戶一旦被詐騙集團作為人頭帳戶，不僅會面臨法律追訴、帳戶凍結，甚至會影響在臺工作的合法身分，得不償失。