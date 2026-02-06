寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

▲南消六大隊公園消防分隊前往聖功幼兒園進行防火防災宣導，透過互動教學讓幼童學習正確避難觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童防火防災意識，讓安全觀念從小扎根，臺南市政府消防局公園消防分隊日前前往臺南市私立聖功幼兒園，辦理防火防災宣導活動，透過生動活潑的方式，向幼童傳遞正確的防災觀念。

活動中，消防人員以簡報解說、情境模擬及有獎問答等互動方式，教導學童認識火災預防、逃生避難及正確報案流程，並強調遇到火災時應保持冷靜、採低姿勢逃生、不搭乘電梯，平時也要避免玩火及靠近高溫電器設備，讓孩子在輕鬆的氛圍中學會保護自己。

近期寒流來襲，取暖設備使用頻繁，消防人員也特別提醒師生與家長，用電時應注意延長線不可過度負載，電器周圍避免堆放易燃物品，並確實關閉不使用的電器設備；使用燃氣熱水器時，務必保持室內通風良好，以防範一氧化碳中毒事故發生。

臺南市政府消防局局長楊宗林表示，透過校園防災宣導，能讓防災觀念向下扎根，孩子回家後也能提醒家人注意安全，進而提升家庭與社區整體防災能力。



市長黃偉哲也提醒，寒冷天氣是火災及一氧化碳中毒事故的高風險時期，呼籲市民朋友務必落實用電及燃氣安全，共同守護生命與居住環境安全。