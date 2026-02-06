　
    • 　
>
地方焦點

寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

▲南消六大隊公園消防分隊前往聖功幼兒園進行防火防災宣導，透過互動教學讓幼童學習正確避難觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消六大隊公園消防分隊前往聖功幼兒園進行防火防災宣導，透過互動教學讓幼童學習正確避難觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童防火防災意識，讓安全觀念從小扎根，臺南市政府消防局公園消防分隊日前前往臺南市私立聖功幼兒園，辦理防火防災宣導活動，透過生動活潑的方式，向幼童傳遞正確的防災觀念。

活動中，消防人員以簡報解說、情境模擬及有獎問答等互動方式，教導學童認識火災預防、逃生避難及正確報案流程，並強調遇到火災時應保持冷靜、採低姿勢逃生、不搭乘電梯，平時也要避免玩火及靠近高溫電器設備，讓孩子在輕鬆的氛圍中學會保護自己。

▲南消六大隊公園消防分隊前往聖功幼兒園進行防火防災宣導，透過互動教學讓幼童學習正確避難觀念。（記者林東良翻攝，下同）

近期寒流來襲，取暖設備使用頻繁，消防人員也特別提醒師生與家長，用電時應注意延長線不可過度負載，電器周圍避免堆放易燃物品，並確實關閉不使用的電器設備；使用燃氣熱水器時，務必保持室內通風良好，以防範一氧化碳中毒事故發生。

臺南市政府消防局局長楊宗林表示，透過校園防災宣導，能讓防災觀念向下扎根，孩子回家後也能提醒家人注意安全，進而提升家庭與社區整體防災能力。

▲南消六大隊公園消防分隊前往聖功幼兒園進行防火防災宣導，透過互動教學讓幼童學習正確避難觀念。（記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲也提醒，寒冷天氣是火災及一氧化碳中毒事故的高風險時期，呼籲市民朋友務必落實用電及燃氣安全，共同守護生命與居住環境安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

中央氣象署確認，週末南下的冷空氣已正式升格為「寒流」等級，影響時間將自週六（7日）起一路延續至下週一（9日）清晨，全台天氣明顯轉冷。氣象專家與氣象粉專提醒，這波寒流降溫幅度大、時間集中，氣溫猶如「雲霄飛車」，民眾務必提前做好防寒準備。

南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

寒流南消公園分隊防火

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

